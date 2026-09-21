Alza del pasaje en Quito enfrenta una acción de inconstitucionalidad

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El cambio de tarifas del transporte público de Quito previsto para 2027 llegó a la Corte Constitucional. La mañana de este 21 de septiembre de 2026, el concejal Andrés Campaña (movimiento Imparables), junto con personas con discapacidad y el Cabildo Cívico de Quito, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 127-2026. El recurso cuestiona el alza del pasaje y los cambios relacionados con la tarifa para las personas con discapacidad.

Acción de inconstitucionalidad cuestiona el alza del pasaje en Quito

Campaña señaló que la acción solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de varias disposiciones de la ordenanza. Uno de sus argumentos se concentra en la eliminación del capítulo del Código Municipal que regulaba de forma específica la tarifa preferencial para personas con discapacidad.

El concejal argumentó que los cambios vulneran el principio de no regresividad de los derechos. También mencionó la condición de las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria y su derecho a rebajas en el servicio de transporte de pasajeros.

El Cabildo Cívico de Quito también participó en la presentación de la acción. En un comunicado, la organización cuestionó la eliminación de la tarifa de 10 centavos para las personas con discapacidad.

Campaña cuestiona cambio en tarifa para personas con discapacidad

Campaña señaló que las personas con discapacidad pagan una tarifa de 10 centavos desde 2015. Según el concejal, ese valor pasará a 20 centavos en 2027 con los cambios establecidos en la ordenanza.

El edil sostiene que el incremento representa una regresión de derechos. Como argumento, señaló que las personas con discapacidad contaron con la tarifa de 10 centavos durante 11 años y que la Constitución reconoce su derecho a rebajas en el transporte de pasajeros.

Campaña también cuestionó la eliminación del capítulo del Código Municipal que regulaba la tarifa preferencial para personas con discapacidad. Según explicó, la acción solicita que se declare inconstitucional esa disposición y que se restituya la tarifa de 10 centavos.

El concejal afirmó además que la derogatoria elimina las disposiciones de ese capítulo relacionadas con infracciones para quienes no respeten la tarifa preferencial.

Acción contra la Ordenanza 127-2026 pide restituir tarifa de 10 centavos

Campaña explicó que la acción plantea tres aspectos relacionados con las personas con discapacidad. El primero corresponde al principio de no regresividad de los derechos; el segundo, a su condición como grupo de atención prioritaria; y el tercero, al derecho a rebajas en el servicio de transporte de pasajeros.

El concejal indicó que los accionantes solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad de la disposición que elimina el capítulo sobre la tarifa preferencial. También piden la restitución del valor de 10 centavos.

La acción se presentó junto con personas con discapacidad y representantes del Cabildo Cívico de Quito. Campaña también mencionó la participación de la abogada Odalis Freire, a quien identificó como activista de las personas con discapacidad, y de Rocío Bastidas, en representación del Cabildo Cívico de Quito.

Alza del pasaje de Quito está prevista para 2027

La Ordenanza 127-2026 contempla cambios en las tarifas del transporte público de Quito para 2027. La tarifa urbana pasará de 35 a 40 centavos.

Los documentos del proceso también contemplan tarifas variables por distancia para el transporte combinado y rural. En estos servicios, el valor depende de los tramos recorridos y algunas tarifas previstas para 2027 superan un dólar.

La acción presentada la mañana de este 21 de septiembre cuestiona la Ordenanza 127-2026. Campaña y los demás accionantes solicitan, entre otros puntos, que se deje sin efecto la disposición que elimina el capítulo que regulaba específicamente la tarifa para personas con discapacidad y que se restituya el valor de 10 centavos.

EL COMERCIO intentó contactar a la Secretaría de Movilidad y al concejal Diego Garrido (PSP), presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano de Quito e impulsor de la reforma a la ordenanza. Ninguno respondió hasta el cierre de este artículo.



Alza de pasaje en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué acción se presentó contra el alza del pasaje en Quito? El concejal Andrés Campaña, junto con personas con discapacidad y el Cabildo Cívico de Quito, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 127-2026.

Contexto: El recurso ingresó este 21 de septiembre de 2026 y cuestiona varias disposiciones relacionadas con las nuevas tarifas previstas para 2027.

❓ ¿Qué cuestiona la acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 127-2026? Cuestiona el alza del pasaje y los cambios relacionados con la tarifa para personas con discapacidad.

Contexto: Uno de los argumentos se concentra en la eliminación del capítulo del Código Municipal que regulaba específicamente esa tarifa preferencial. ❓ ¿Cuánto pagan las personas con discapacidad y cuánto pagarían en 2027? Según Campaña, actualmente pagan 10 centavos y el valor pasará a 20 centavos en 2027.

Contexto: El concejal señaló que la tarifa de 10 centavos rige desde 2015 y sostiene que el incremento representa una regresión de derechos. ❓ ¿Qué piden los accionantes sobre la tarifa para personas con discapacidad? Solicitan que se declare inconstitucional la disposición que elimina el capítulo sobre la tarifa preferencial y que se restituyan los 10 centavos.

Contexto: Campaña fundamentó el planteamiento en el principio de no regresividad, la atención prioritaria y el derecho a rebajas en el transporte de pasajeros. ❓ ¿Qué ocurriría con las infracciones relacionadas con la tarifa preferencial? Campaña afirmó que la derogatoria también elimina las disposiciones de ese capítulo relacionadas con infracciones para quienes no respeten la tarifa preferencial.

Contexto: Este punto forma parte de los cuestionamientos planteados contra los cambios introducidos por la ordenanza. ❓ ¿Cuánto costará el pasaje urbano de Quito en 2027? La Ordenanza 127-2026 contempla que la tarifa urbana pase de 35 a 40 centavos.

Contexto: Los documentos del proceso también establecen tarifas variables por distancia para el transporte combinado y rural. ❓ ¿Hay tarifas de transporte previstas para 2027 que superen un dólar? Sí. Algunas tarifas previstas para servicios combinados y rurales superan un dólar.

Contexto: En esos servicios, el valor depende de los tramos recorridos. ❓ ¿Quiénes presentaron la acción contra la Ordenanza 127-2026? La acción se presentó con la participación de Andrés Campaña, personas con discapacidad y representantes del Cabildo Cívico de Quito.

Contexto: Campaña también mencionó a la abogada Odalis Freire, identificada como activista de las personas con discapacidad, y a Rocío Bastidas, representante del Cabildo Cívico.

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