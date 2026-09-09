Pasaje de bus en Quito solo podrá cambiar si transportistas cumplen estos requisitos

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El aumento del pasaje de bus en Quito dependerá del cumplimiento de condiciones operativas, tecnológicas y administrativas. Así lo establece una ordenanza aprobada por el Concejo Metropolitano el 8 de septiembre de 2026.

La normativa vincula una eventual modificación de la tarifa del transporte público con estándares relacionados con la calidad del servicio. Sin embargo, la información disponible no determina un nuevo valor para el pasaje.

Entre las obligaciones constan la instalación de sistemas y equipos en las unidades, la acreditación de los hitos de gestión y la presentación de documentos que demuestren la prestación efectiva del servicio.

Transportistas deberán justificar la operación de las unidades para el aumento del pasaje de bus en Quito

Para recibir los recursos municipales, los propietarios tendrán que presentar descargos mensuales notarizados durante el periodo correspondiente. Este requisito permitirá comprobar que las unidades operaron y prestaron el servicio.

La compensación tampoco se entregará mientras los buses no cuenten con los sistemas y equipos previstos en la ordenanza. Los transportistas deberán acreditar el cumplimiento de cada condición antes de acceder a esos recursos.

A estos requisitos se incorpora el certificado de no adeudar al Municipio de Quito. El documento servirá para verificar si los propietarios mantienen pendientes contribuciones, impuestos u otras obligaciones tributarias municipales.

Multas e infracciones influirán en la compensación

Las sanciones relacionadas con conducción negligente también serán consideradas. Quienes registren multas o infracciones deberán cumplir las obligaciones correspondientes para acceder a los recursos.

La Agencia Metropolitana de Control y la Agencia Metropolitana de Tránsito actuarán dentro de sus respectivas competencias para aplicar esta disposición.

De esta manera, la entrega de la compensación estará sujeta a la operación efectiva de las unidades, los descargos notarizados, la instalación de equipos, el cumplimiento de los hitos de gestión y las obligaciones pendientes con el Municipio.

https://t.co/8IZGW8BKgd 👉 El aumento del pasaje en Quito entrará en vigencia en enero de 2027 tras alcanzar los 12 votos necesarios en el Concejo. pic.twitter.com/VfJH4HBL8c — El Comercio (@elcomerciocom) September 8, 2026

Quito mantiene operativos al transporte público

La aprobación de la ordenanza ocurre mientras las autoridades municipales mantienen controles al transporte público. Entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito ejecutó 1 439 operativos en diferentes sectores de Quito.

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad fiscaliza semanalmente 42 rutas. De ellas, 24 pertenecen al corredor Sur Occidental y 18 al corredor Central Norte.

La ordenanza condiciona tanto el acceso a los recursos municipales como cualquier modificación tarifaria al cumplimiento de los requisitos establecidos. El material proporcionado no fija una nueva tarifa ni especifica un valor para el pasaje.

Aumento del pasaje de bus en Quito, preguntas frecuentes

❓¿Qué establece la nueva ordenanza para los transportistas de Quito? La normativa condiciona el acceso a recursos municipales al cumplimiento de requisitos operativos, tecnológicos y administrativos.

También vincula cualquier eventual modificación de la tarifa del transporte público con estándares de calidad, aunque no fija un nuevo valor para el pasaje. ❓¿Qué deben cumplir los transportistas para recibir recursos municipales? Los propietarios deberán demostrar que sus unidades prestaron efectivamente el servicio mediante descargos mensuales notarizados.

Además, tendrán que instalar los sistemas y equipos previstos en la ordenanza, cumplir los hitos de gestión y presentar la documentación requerida. ❓¿Las deudas con el Municipio pueden impedir el acceso a la compensación? Sí. Entre los requisitos consta la presentación de un certificado de no adeudar al Municipio de Quito.

Ese documento permitirá verificar si el propietario mantiene pendientes contribuciones, impuestos u otras obligaciones tributarias municipales. ❓¿Las multas e infracciones también afectan la compensación? Sí. Las sanciones relacionadas con conducción negligente y otras infracciones serán consideradas para determinar el acceso a los recursos.

La Agencia Metropolitana de Control y la Agencia Metropolitana de Tránsito actuarán dentro de sus competencias para aplicar estas disposiciones. ❓¿La ordenanza ya establece un nuevo precio para el pasaje en Quito? No. La información disponible no fija una nueva tarifa para el transporte público.

La ordenanza establece condiciones que deberán cumplirse para acceder a recursos municipales y para cualquier eventual modificación tarifaria.

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