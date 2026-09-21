El retiro de cables causa cierres viales en la av. de La Prensa, norte de Quito

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La circulación vehicular en el sector norte de la capital experimentará modificaciones operativas durante la jornada del miércoles 23 de septiembre. Los cierres viales en la av. de La Prensa responderán a las maniobras de descenso de cables aéreos en el barrio tradicional de Cotocollao, luego de haberse concluido 6,2 kilómetros de ductos soterrados destinados a alojar las conexiones bajo la superficie.

Horarios fijados para los cierres viales en la av. de La Prensa

La restricción en el tránsito se aplicará en dos etapas sobre el tramo comprendido entre la avenida Diego Vásquez de Cepeda y la calle Ramón Chiriboga.

La primera fase consistirá en un bloqueo total de la calzada entre las 08:00 y las 12:00. Con posterioridad, el descenso del cableado continuará desde las 14:00 hasta cerca de las 16:00 mediante cierres parciales de los carriles.

Rutas alternas para el flujo de vehículos

Para sortear la zona intervenida en Cotocollao, los desplazamientos pueden canalizarse a través de arterias circundantes como la avenida Diego Vásquez de Cepeda, la avenida Machala y la avenida Mariscal Sucre.

Polígono de intervención y características técnicas de la obra

El área de trabajo abarca un perímetro delimitado por la av. de La Prensa desde Diego Vásquez de Cepeda hasta Ramón Chiriboga, la conexión vial entre Ramón Chiriboga y Diego Vásquez de Cepeda, el tramo de la calle Unión y Progreso hasta la av. de La Prensa, así como las calles 25 de Mayo, Lizardo Ruiz y vías secundarias aledañas.

En estos puntos se implementó infraestructura subterránea compuesta por canalizaciones, ductos y pozos técnicos. Adicionalmente, las cuadrillas intervinieron en la recuperación de aceras bajo criterios de accesibilidad universal para viandantes.

La ejecución demandó una inversión cercana a los 1,5 millones de dólares mediante recursos directos, maquinaria y cuadrillas técnicas de la Epmmop, beneficiando a más de 34 000 habitantes.

Migración técnica de servicios y plan maestro de soterramiento

El traspaso de líneas corre bajo la responsabilidad de las empresas operadoras de telecomunicaciones, las cuales deben ejecutar los empalmes subterráneos precautelando la continuidad del suministro de telefonía, conexión a internet y televisión pagada para los clientes.

El desmonte del cableado aéreo busca disminuir el impacto visual, organizar la infraestructura de postes y mejorar la imagen pública barrial. Según el Municipio de Quito se espera superar los 100 kilómetros lineales de canalización subterránea para el año 2027.

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