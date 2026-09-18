Conductores tendrán desvíos por rehabilitación de 21 vías en El Labrador

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La movilidad en el norte de la capital experimentará modificaciones operativas debido al inicio de obras de infraestructura urbana. Las cuadrillas de obreros comenzarán la rehabilitación de 21 vías en el sector de El Labrador, una intervención programada para ejecutarse a lo largo de un período de ocho meses en calles y avenidas colindantes a la estación intermodal del Metro de Quito.

Intervención programada y rehabilitación de 21 vías en El Labrador

El plan de intervención arrancará este lunes 21 de septiembre de 2026 y contempla la recuperación de 15 kilómetros de calzada para mejorar la circulación vehicular.

De acuerdo con los informes técnicos, los trabajos se adaptarán al nivel de deterioro que presente cada tramo vial, aplicando cambio de la capa de rodadura, mantenimiento técnico o una rehabilitación integral de la estructura del pavimento asfáltico.

La obra tiene un alcance proyectado para beneficiar de forma directa a más de 87 000 personas que residen y circulan por 23 barrios de las parroquias La Concepción y Kennedy.

Primer frente en Las Acacias por la calle Pablo Casals

El primer tramo con restricciones al tránsito se activará en el sector de Las Acacias sobre la calle Pablo Casals. La intervención abarcará 430 metros desde la calle Beethoven hasta el final de la vía, con un tiempo de ejecución estimado de 14 días bajo una jornada permanente de trabajo de siete días a la semana.

El cierre total de la vía se dividirá en dos tramos: el primero desde el fin de calle hasta la Isaac Albéniz, y el segundo desde la Isaac Albéniz hasta la Beethoven. Para este perímetro se habilitaron como desvíos vehiculares las calles Isaac Albéniz, Las Retamas, Gheorghe Enesco y Beethoven.

Segundo cierre en La Luz por la calle Jacinto Jijón y Caamaño

De manera simultánea, las labores comenzarán en el sector de La Luz con el cierre de la calle Jacinto Jijón y Caamaño. Los trabajos se concentrarán en un tramo de 553 metros, comprendido entre las calles Rafael Ramos y Rafael Bustamante, con un plazo de ejecución de 14 días en jornadas continuas.

La metodología de trabajo contempla cierres por fases: el tramo 1 comprenderá desde Rafael Ramos hasta Montalvo, mientras que el tramo 2 abarcará desde Montalvo hasta Rafael Bustamante. Como rutas alternas se designaron las calles Diógenes Paredes y Gonzalo Zaldumbide.

Fases técnicas de obra y expansión hacia otros barrios

Los procedimientos operativos en las calles intervenidas comprenden el retiro de la superficie asfáltica dañada mediante fresado, excavación, nivelación del terreno, tendido de una nueva mezcla asfáltica y la posterior colocación de señalización horizontal.

Tras culminar estos primeros puntos, las maquinarias avanzarán progresivamente hacia sectores como California Bonanza, Granda Centeno, Quito Tennis, Chaupicruz y La Florida, hasta completar el paquete de las 21 arterias viales.

Preguntas frecuentes sobre trabajos de rehabilitación vial en Quito

❓ ¿Cuándo inicia la rehabilitación de 21 vías en El Labrador y cuánto durará?

Comienza este lunes 21 de septiembre de 2026 y tiene un plazo de ejecución total de ocho meses.

Las obras cubrirán 15 kilómetros de calles aledañas a la estación intermodal del Metro de Quito.

❓ ¿Qué calles se cerrarán primero en los sectores Las Acacias y La Luz?

La calle Pablo Casals (Las Acacias) y la calle Jacinto Jijón y Caamaño (La Luz). PNG+ 1

Ambas arterias tendrán cierres totales por fases durante un período de 14 días con jornadas continuas. PNG+ 1

❓ ¿Cuáles son las rutas alternas designadas para el desvío en Las Acacias?

Las calles Isaac Albéniz, Las Retamas, Gheorghe Enesco y Beethoven. PNG

Se habilitaron para canalizar el flujo de vehículos mientras se interviene la calle Pablo Casals. PNG

❓ ¿Qué vías alternativas pueden tomar los conductores en el sector de La Luz?

Las calles Diógenes Paredes y Gonzalo Zaldumbide. PNG

Los desvíos aplican para el cierre por tramos de la calle Jacinto Jijón y Caamaño entre Rafael Ramos y Rafael Bustamante. PNG

❓ ¿Qué sectores y barrios del norte abarcará el proyecto en sus siguientes etapas?

Barrios de La Concepción y Kennedy, incluyendo California Bonanza, Granda Centeno, Quito Tennis, Chaupicruz y La Florida.

En total se beneficiará a más de 87 000 personas residentes en 23 barrios del sector norte capitalino.

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