Obras cerca del Metro de Quito causarán cierres viales desde el 5 de septiembre del 2026

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Quienes circulen por el centro y norte de Quito encontrarán nuevas obras viales desde este 5 de septiembre de 2026. Los trabajos empiezan en los alrededores de la estación Iñaquito y, durante los próximos dos días, llegarán al Centro Histórico y a los sectores de La Pradera y La Paz. Las intervenciones forman parte de la rehabilitación de cerca de 31 kilómetros de calles vinculadas con las estaciones del Metro.

¿Qué calles tendrán obras desde el 5 de septiembre en Quito?

La primera intervención empieza este 5 de septiembre en la calle José Padilla, cerca de la estación Iñaquito. Allí se realizará una rehabilitación total de la vía.

Después llegará el turno de las calles Juan González, Ignacio San María y Juan Pablo Sanz. Entre las cuatro suman 1 627 metros y los trabajos tendrán un plazo de 24 días.

En los alrededores de la misma estación también existen obras en las calles El Universo y El Norte.

Obras llegan al Centro Histórico el 6 de septiembre

Un día después, el 6 de septiembre, las obras se trasladarán a la calle Ambato. El tramo comprende 846 metros entre la avenida Mariscal Sucre y el redondel de La Victoria.

Luego se intervendrá la calle Imbabura, entre Chimborazo y Bolívar. El plazo previsto para los trabajos en ambas vías es de 23 días.

La Pradera y La Paz tendrán trabajos desde el 7 de septiembre

Los cambios también llegarán al entorno de la estación Carolina. Desde el 7 de septiembre comenzarán las obras en la calle Alpallana, entre la avenida 6 de Diciembre y el final de esa vía.

La calle Whymper entrará en el calendario desde el 18 de septiembre, en el tramo comprendido entre la avenida 6 de Diciembre y Diego de Almagro.

Alpallana y Whymper suman 935 metros y tendrán un plazo de intervención de 24 días.

¿Qué pasará con la movilidad durante las obras?

Los trabajos implican cierres en las zonas intervenidas. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Secretaría de Movilidad y la Empresa de Pasajeros definirán las rutas alternas y la forma de trabajo de acuerdo con las condiciones de cada sector.

Antes de los cierres, moradores, propietarios de negocios, locales comerciales y operadores de transporte público recibieron información sobre las medidas de seguridad y el manejo de la movilidad.

Mientras empiezan estos tres nuevos frentes, otras calles ya recuperaron la circulación. Tarqui, La Razón, Mercurio, Clemente Ponce, Oe9e, Oe9f, El Día, Tegucigalpa, La Tierra, Nicaragua, Juan de Alcántara y 6 de Diciembre constan entre las vías concluidas y habilitadas.

Los trabajos continúan en Luis Saa y Hermanos Pazmiño, cerca de la estación Alameda; Asunción, próxima a San Francisco; y El Universo y El Norte, en el entorno de Iñaquito.