Quito inicia segunda fase de rehabilitación de la avenida 12 de Octubre en el sector de las universidades

La rehabilitación vial de la avenida 12 de Octubre, en Quito, entra en una segunda fase desde este sábado 29 de agosto de 2026. Los trabajos se trasladarán a la calzada en sentido norte-sur, entre la calle Madrid y la avenida Patria, en el sector de La Floresta. Conozca las rutas alternas.

Rutas alternas por segunda fase de rehabilitación de la avenida 12 de Octubre en el sector de las universidades

Esta etapa tendrá una duración prevista de 15 días y comprende la intervención de 740 metros de la avenida 12 de Octubre, en Quito. Las obras se ejecutarán en jornada permanente, durante los siete días de la semana, con el objetivo de agilizar los trabajos y recuperar progresivamente la circulación normal del sector.

La nueva fase se inicia luego de que concluyera la intervención de la calzada en sentido sur-norte, en el mismo tramo. Según el Municipio de Quito, estos trabajos terminaron en 11 días, cuatro días antes del plazo previsto.

La calzada intervenida en sentido sur-norte ya está habilitada para el tránsito vehicular. Esta vía permite además el acceso directo a las universidades Salesiana, Católica y Politécnica Nacional, ubicadas en este sector de Quito.

¿Qué calles tendrán cambios por las obras?

Durante los 15 días de intervención, las unidades de transporte público mantendrán sus rutas alternas por las calles Madrid, Isabel la Católica, Mena Caamaño, Veintimilla, Leonidas Plaza y Patria.

Para los vehículos de transporte liviano estarán disponibles como alternativas las calles Mariscal Foch, avenida 6 de Diciembre y Tarqui, en dirección hacia las rutas del centro y sur de Quito.

El Municipio señaló que la intervención busca avanzar con los trabajos antes del inicio del período escolar y retomar progresivamente la circulación habitual en este tramo de la avenida 12 de Octubre.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus recorridos con anticipación durante el período de intervención. La ciudadanía deberá atender la señalización de seguridad instalada en la zona y considerar las rutas alternas habilitadas.

La información sobre el avance de los trabajos y las condiciones de movilidad será difundida a través de los canales oficiales del Municipio de Quito y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

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