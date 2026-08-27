Un hombre en aparente estado de ebriedad ingresó sin pagar al Metro de Quito este jueves 27 de agosto de 2026. El hecho ocurrió en la estación El Ejido, en el centro norte de la ciudad, donde personal del sistema intervino después de que el ciudadano accediera sin validar ni cancelar su viaje.

Hombre ingresó sin pagar a la estación El Ejido del Metro de Quito

De acuerdo con la información difundida por el Metro de Quito, el ciudadano llegó hasta los andenes sin cumplir con el pago correspondiente. La tarifa estándar para un viaje cuesta 0,45 dólares.

El personal del sistema abordó al hombre tras detectar el ingreso irregular. En ese momento, según el reporte, el ciudadano habría reaccionado de forma agresiva.

El hombre gritó, golpeó los vidrios y se negó a cumplir las indicaciones del personal. Agentes de la Policía Nacional también intervinieron durante el incidente.

AMC abrió un procedimiento por el ingreso sin pagar al Metro de Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició un procedimiento administrativo sancionador por el ingreso sin pago ni validación.

El ciudadano se negó a firmar el documento correspondiente. Sin embargo, esa decisión no frena el procedimiento administrativo.

Ingresar a los andenes del Metro de Quito sin pagar o validar el acceso constituye una infracción muy grave. La normativa municipal establece para esta conducta una sanción equivalente al 100% de un Salario Básico Unificado.

Multa por ingresar sin pagar al Metro de Quito puede llegar a 482 dólares

Para 2026, el valor de esa posible sanción corresponde a 482 dólares. La AMC todavía debe completar el procedimiento y determinar la responsabilidad del ciudadano antes de establecer una multa.

Por esa razón, el hombre no enfrenta todavía una sanción económica definitiva. La resolución dependerá del resultado del proceso administrativo.

El Reglamento del Usuario también contempla sanciones por otras conductas dentro del sistema, entre ellas las agresiones verbales contra el personal. Además, el Metro puede expulsar a pasajeros que cometan infracciones dentro de estaciones o trenes.

Metro de Quito registró 64 incidencias de seguridad en seis meses

Entre enero y junio de 2026, el Metro de Quito registró 64 incidencias de seguridad. En el mismo período de 2025, la cifra llegó a 110.

Entre los casos reportados constan ingresos de personas en aparente estado etílico, agresiones y afectaciones a la infraestructura.

El incidente de la estación El Ejido quedó bajo el procedimiento de la AMC. La autoridad deberá definir si corresponde una sanción y, de ser el caso, determinar su aplicación.

Presunto ebrio en el Metro de Quito; preguntas frecuentes