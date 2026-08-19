El Metro de Quito tiene su protocolo ante un sismo de gran magnitud y así funciona

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó 314 muertos, 262 desaparecidos y 4 437 heridos hasta este miércoles 19.

El movimiento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, también se sintió en Ecuador. 10 días después, las consecuencias del terremoto en Colombia ponen la atención sobre la capacidad de respuesta de infraestructuras de Quito frente a un escenario sísmico de gran magnitud, entre ellas el Metro.

Metro de Quito tiene tres niveles de respuesta ante emergencias

El Metro de Quito cuenta con protocolos para enfrentar sismos. Ramón Antonio Bedoya Londoño, gerente del Puesto de Control Central, explicó que la operación ferroviaria clasifica los riesgos en tres niveles.

El nivel uno comprende situaciones cotidianas que el propio sistema puede resolver. El nivel dos requiere el apoyo de al menos una institución de emergencia. El nivel tres corresponde a grandes desastres, como inundaciones, atentados o sismos, y exige una articulación entre varias instituciones.

Ante un sismo, la primera acción consiste en detener la marcha de los trenes. Bedoya explicó que mantener un tren en circulación durante el movimiento implica un riesgo de descarrilamiento.

Cuando termina el movimiento, el personal revisa las instalaciones para identificar posibles daños. Si detecta afectaciones, el Metro evacúa a los pasajeros y solicita a la institución competente una evaluación de la estructura antes de definir la continuidad del servicio.

En una emergencia de mayor escala, el Metro también puede cortar la energía, encender las luces de emergencia y preparar la evacuación.

Terremoto de Colombia puso en marcha el protocolo del Metro de Quito

El movimiento del 10 de agosto permitió aplicar parte de ese procedimiento en Quito. El Metro detuvo los trenes y verificó con el Instituto Geofísico la magnitud registrada en Ecuador y la ubicación del epicentro.

Después, las luces de los trenes y del túnel se encendieron. Un tren circuló a baja velocidad, todavía con pasajeros, para comprobar si existían grietas o fallas en el trayecto.

Los usuarios descendieron en la siguiente estación. El personal revisó las condiciones de la infraestructura antes de continuar con la operación.

Metro de Quito puede resistir sismos de hasta magnitud 9,5 según Bedoya

Bedoya aseguró que el Metro de Quito se diseñó para resistir sismos de hasta magnitud 9,5. Según el funcionario, el túnel se construyó bajo esas especificaciones y cuenta con rutas de evacuación y salidas de emergencia.

El sistema dispone además de luces de emergencia que funcionan con baterías y extractores de aire. Bedoya indicó que existen salidas de emergencia cada 500 metros para facilitar el ingreso de los organismos de socorro.

Si un terremoto afecta la estructura del túnel, el Metro debe garantizar condiciones de seguridad para el ingreso de los equipos de emergencia. Bedoya mencionó al Cuerpo de Bomberos y las Fuerzas Armadas. Si la situación supera la capacidad del sistema, la institución con las competencias correspondientes asume el comando del incidente.

Metro de Quito realizó 41 simulacros para emergencias

Bedoya señaló que el Metro realizó 41 simulacros de distintos tipos de emergencias antes y durante la operación. El personal recibe reentrenamiento permanente para responder frente a diferentes escenarios.

La preparación incluye a trabajadores operativos y administrativos. Además, existen grupos específicos que cumplen funciones como brigadas de emergencia y cada edificio cuenta con una de ellas.

Las estaciones también cuentan con botiquines de primeros auxilios y desfibriladores. El personal puede brindar primeros auxilios, aunque determinadas intervenciones requieren atención prehospitalaria de acuerdo con la normativa ecuatoriana.

Puesto de Control Central del Metro de Quito tiene un sistema de respaldo

El Puesto de Control Central concentra el manejo de la operación. Bedoya explicó que existe un protocolo específico ante una eventual falla de este centro.

En ese escenario, la operación puede apoyarse en enclavamientos que controlan determinados sectores de la línea. Bedoya los describió como puestos de control más pequeños, capaces de manejar varias estaciones y mantener comunicación entre sí.

El gerente señaló que el Metro de Quito utiliza un nivel cuatro de seguridad ferroviaria, que calificó como el máximo para este tipo de sistemas. También indicó que existen procedimientos específicos ante la falla de cada componente.

Frente a un terremoto que supere la capacidad de respuesta interna, el Metro coordina con las instituciones del Estado. Bedoya explicó que, ante un sismo mayor, el sistema queda a disposición de las autoridades encargadas de la gestión de riesgos.

Protocolo de emergencias del Metro de Quito; preguntas frecuentes