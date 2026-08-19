Editores internacionales apoyan a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4

La Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, conocida como EDITORED, expresó su respaldo a Colombia después del terremoto que golpeó al país en agosto de 2026.

La organización, integrada por editores y representantes de medios de ambos lados del Atlántico, transmitió su solidaridad con las personas afectadas y reafirmó su compromiso con Colombia.

El pronunciamiento estuvo acompañado por una decisión concreta: el país se mantendrá como sede del décimo Congreso de EDITORED, previsto para marzo de 2027.

EDITORED expresa su solidaridad con Colombia

La asociación manifestó su “compromiso, cariño y solidaridad” con Colombia después del terremoto, según el pronunciamiento difundido por la red.

El mensaje buscó acompañar a la sociedad colombiana en medio de la emergencia y transmitir el respaldo de periodistas, editores y medios de comunicación de Europa, América Latina y el Caribe.

La decisión de conservar a Colombia como sede del siguiente congreso adquiere, en ese contexto, un significado que trasciende la organización de una reunión profesional.

Representa una señal de confianza en el país y de continuidad en la relación que EDITORED mantiene con los medios y periodistas colombianos.

Colombia recibirá a editores internacionales en 2027

El décimo Congreso de EDITORED se realizará en Colombia durante marzo de 2027, de acuerdo con la información difundida también por LA NACION y Destino Panamá.

La ciudad anfitriona, las fechas exactas, la agenda y la lista definitiva de participantes todavía no han sido anunciadas.

El encuentro reunirá a representantes de medios para discutir los cambios que atraviesa el periodismo y las respuestas que pueden construirse mediante la cooperación internacional.

Colombia volverá a recibir un congreso de la asociación después de la octava edición, desarrollada en Cartagena de Indias en marzo de 2025.

El futuro del periodismo marcará el encuentro

Aunque el programa del décimo congreso todavía está en preparación, EDITORED adelantó que la reunión permitirá debatir el futuro del periodismo.

Los encuentros anteriores han abordado asuntos como la inteligencia artificial, la desinformación, la verificación de contenidos, la libertad de expresión y la sostenibilidad económica de los medios.

También han analizado la relación de los medios con las plataformas tecnológicas, la protección de la propiedad intelectual y los cambios en la manera en que las audiencias consumen información.

Estas discusiones han cobrado importancia ante el crecimiento de contenidos automatizados, imágenes manipuladas y afirmaciones falsas que pueden circular de forma masiva antes de ser verificadas.

El reto para los medios no se limita a incorporar nuevas herramientas. También comprende establecer reglas transparentes para su utilización y preservar la responsabilidad editorial sobre cada contenido publicado.

Los congresos conectan a Europa y América Latina

EDITORED es una organización sin fines de lucro que reúne a más de 60 profesionales vinculados con medios de comunicación de Europa, América Latina y el Caribe.

La asociación promueve la libertad de expresión, la cooperación periodística, el intercambio de contenidos y la difusión de buenas prácticas, según su presentación institucional.

Sus congresos se han convertido en el principal espacio presencial para examinar los problemas compartidos por los medios y construir posiciones comunes.

La octava edición, realizada en Cartagena en 2025, reunió a más de 50 editores y representantes de medios. Los participantes analizaron el impacto de la inteligencia artificial y el estado de las relaciones entre Europa y América Latina.

En marzo de 2026, el noveno congreso se desarrolló en Alcalá de Henares, España. Allí se discutieron los desafíos tecnológicos, económicos, éticos y geopolíticos que enfrenta el periodismo.

De ese encuentro surgió la Declaración de Alcalá, una hoja de ruta de 10 puntos orientada a preservar el rigor periodístico en la era de la inteligencia artificial.

El regreso a Colombia en 2027 dará continuidad a ese proceso y marcará la décima edición del encuentro internacional.

EL COMERCIO participa en la red de editores

EL COMERCIO forma parte de EDITORED y participa en sus congresos, reuniones y espacios de intercambio a través de su representación editorial.

La nómina oficial de miembros registra al medio ecuatoriano y a Marcos Vaca, director editorial de EL COMERCIO, entre los integrantes de la asociación.

La participación permite incorporar la perspectiva de Ecuador y de la región andina a las discusiones sobre libertad de expresión, innovación, inteligencia artificial, sostenibilidad y responsabilidad periodística.

También vincula a EL COMERCIO con una red de medios que comparte experiencias y busca respuestas conjuntas ante los cambios que enfrenta el periodismo en Europa, América Latina y el Caribe.