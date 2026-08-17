Alerta en el Metro de Quito por suspensión de tren en San Francisco

Una eventualidad operativa interrumpió el traslado de los usuarios que se movilizaban la mañana de este lunes 17 de agosto de 2026 hacia el norte de la ciudad. La alerta en el Metro de Quito se reportó alrededor de las 10:55 en la estación San Francisco, ubicada en el Centro Histórico, luego de que una de las unidades que cubría el sentido sur-norte detuviera su marcha en los andenes.

Desalojo de pasajeros y causa de la alerta en el Metro de Quito

El bloqueo del vehículo del Metro de Quito respondió a una alerta electromecánica, catalogada como un protocolo automatizado de seguridad que frena el avance del tren hasta subsanar la falla técnica leve.

Debido a que la unidad no podía continuar su recorrido de forma inmediata, se dispuso el desembarque obligatorio de los usuarios que viajaban a bordo para realizar la revisión correspondiente y salvaguardar a los pasajeros.

Cierre de accesos y restricción temporal de tramos

Durante el desarrollo de la contingencia, se suspendió el ingreso de nuevos viajeros a las instalaciones de la estación San Francisco con el objetivo de prevenir aglomeraciones en las boleterías y andenes.

De igual manera, a las 11:00 se determinó que la circulación de trenes en sentido sur-norte operara de manera restringida, cubriendo únicamente el tramo entre las estaciones Quitumbe y La Magdalena mientras se gestionaba la unidad detenida.

Reclamos ciudadanos y entrega de compensaciones

La interrupción de los traslados generó malestar e inconformidad entre las personas que permanecían en el andén desde las 10:45, debido a la falta inicial de información sobre la reanudación del servicio.

Frente a este inconveniente, los usuarios perjudicados pudieron solicitar la entrega de un nuevo ticket de compensación para continuar su trayecto una vez superada la eventualidad.

Tiempo de resolución y normalización de la flota

Las labores para solucionar la anomalía tomaron ocho minutos, con una duración total del incidente calculada en 10 minutos.

Este tipo de alertas automáticas forman parte de los estándares técnicos incorporados en la flota para la protección ciudadana.

Hacia las 12:00, la circulación de los trenes en todo el trazado subterráneo quedó completamente restablecida.

Preguntas frecuentes sobre la alerta en el Metro de Quito por suspensión de un tren este lunes

❓ ¿Qué originó la alerta en el Metro de Quito este 17 de agosto?

Una falla técnica de tipo electromecánico en un tren en sentido sur-norte.

El sistema activó un protocolo de frenado automático de seguridad al llegar a la estación San Francisco.

❓ ¿En qué parada se produjo la suspensión y el desalojo de usuarios?

En la estación San Francisco, en el Centro Histórico.

Las puertas de acceso a la estación se cerraron temporalmente a nuevos pasajeros para evitar saturación en andenes y boleterías.

❓ ¿Qué recorrido alternativo se habilitó durante la contingencia técnica?

La ruta comprendida únicamente entre Quitumbe y La Magdalena.

Esta limitación se dispuso a las 11:00 mientras el personal intervenía la unidad afectada.

❓ ¿Qué alternativa recibieron los usuarios afectados por la detención del tren?

La entrega de un nuevo boleto de viaje para compensar el trayecto.

La medida buscó permitir que los pasajeros varados pudieran retomar su viaje hacia el norte sin costo extra.

❓ ¿A qué hora se normalizó la circulación en toda la línea del metro?

A las 12:00 el servicio ya operaba con total normalidad.

Aunque la intervención técnica duró 8 minutos y el incidente 10 minutos, para el mediodía toda la red funcionaba habitualmente.

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