Horarios del Metro de Quito en el feriado del 10 de Agosto

Quito se alista para el séptimo feriado oficial del año, establecido del sábado 8 al lunes 10 de agosto en conmemoración del Primer Grito de Independencia. Los usuarios que requieran desplazarse por la ciudad contarán con una planificación logística específica implementada por la Empresa de Pasajeros y el Metro de Quito, garantizando la continuidad en la movilidad urbana mediante los corredores integrados. Cronograma de operación del Metro de Quito De acuerdo con la información oficial proporcionada por la administración del Metro de Quito, el sistema de transporte subterráneo mantendrá un horario diferenciado durante los tres días de descanso obligatorio. Para el sábado 8 de agosto, la atención al público se cumplirá ininterrumpidamente desde las 07h00 hasta las 23h00. Posteriormente, tanto el domingo 9 como el lunes 10 de agosto, las estaciones abrirán sus puertas desde las 07h00 y finalizarán la jornada a las 22h00. Disponibilidad de unidades en Trolebús y Ecovía

Paralelamente, los sistemas en superficie contarán con flotas específicas para cubrir la demanda ciudadana. Durante el sábado 8 y el lunes 10 de agosto circularán 123 unidades en total, divididas en 51 trolebuses y 72 unidades de la Ecovía.

Por su parte, para la jornada dominical del 9 de agosto, el parque automotor operativo se reducirá a 103 vehículos, distribuidos en 40 unidades del Trole y 63 de la Ecovía.

Horarios de servicio para los corredores principales

El horario de funcionamiento establecido para el Trolebús y la Ecovía contempla jornadas de 06h00 a 21h00 los días sábado 8 y lunes 10 de agosto.

En cambio, para el domingo 9 de agosto, la prestación del servicio concluirá una hora antes, operando estrictamente desde las 06h00 hasta las 20h00 en ambas redes de transporte municipal.

Planificación y funcionamiento de rutas alimentadoras

Las rutas alimentadoras también ajustarán sus tiempos de servicio para empalmar con los corredores troncalizados. Durante el sábado 8 y el lunes 10 de agosto, estas unidades operarán desde las 06h00 hasta las 21h30. Para el día domingo 9 de agosto, el servicio de acercamiento funcionará en horario continuo desde las 06h00 hasta las 20h30.

Restricciones temporales en circuitos específicos

Las autoridades recordaron que ciertos circuitos dejarán de operar temporalmente debido a la baja demanda del feriado. En el corredor Trolebús no funcionará el circuito C2 entre Morán Valverde y El Labrador.

Asimismo, la Ecovía suspenderá el circuito E4 (Quitumbe – Playón de la Marín) el sábado y el lunes, mientras que el domingo no circularán el circuito E1 (Guamaní – De las Universidades) ni el circuito E2 (Quitumbe – Río Coca).

Preguntas frecuentes sobre el funcionamiento del Metro de Quito y el transporte municipal durante el feriado

❓ ¿Cuáles son los horarios de atención del Metro de Quito durante el feriado del 10 de Agosto?

El sábado 8 de agosto operará de 07h00 a 23h00, mientras que el domingo 9 y el lunes 10 de agosto funcionará de 07h00 a 22h00.

La Empresa de Pasajeros y la administración del sistema subterráneo establecieron un cronograma especial de movilidad urbana para garantizar el traslado de los capitalinos en el séptimo feriado del año por el Primer Grito de Independencia.

❓ ¿Cuántas unidades operarán en el Trolebús y la Ecovía en el Metro de Quito y su red integrada?

123 unidades los días sábado 8 y lunes 10 de agosto, y 103 unidades el domingo 9 de agosto. La flota de superficie en la capital ecuatoriana se divide en unidades asignadas específicamente a cada corredor municipal para cubrir la demanda de transporte durante el asueto nacional.

❓ ¿Qué circuitos del Trolebús y la Ecovía estarán suspendidos en el Metro de Quito y su entorno operativo?

El circuito C2 del Trolebús, y los circuitos E4, E1 y E2 de la Ecovía en días específicos del feriado. Debido a la dinámica del fin de semana festivo en Quito, las rutas troncalizadas suspenden temporalmente trayectos específicos como Morán Valverde – El Labrador y Quitumbe – Río Coca.

❓ ¿Cuál es el horario de las rutas alimentadoras conectadas al Metro de Quito y los corredores?

De 06h00 a 21h30 el sábado y lunes, y de 06h00 a 20h30 el domingo. Los alimentadores ajustan sus tiempos de servicio para empatar de forma coordinada con la operación especial de los sistemas principales de transporte de la capital.

❓ ¿En qué fechas se aplica la programación especial de movilidad en el Metro de Quito?

Desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto de 2026. Esta planificación integral responde al descanso obligatorio decretado a nivel nacional por la conmemoración del Primer Grito de Independencia en territorio ecuatoriano.

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