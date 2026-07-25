El Metro de Quito redujo las incidencias de riesgo en el primer semestre de 2026

Durante el primer semestre de 2026, las incidencias de riesgo dentro del Metro de Quito disminuyeron un 42% en comparación con el mismo período de 2025.

Si se compara con el primer semestre de 2024, la reducción alcanzó un 90%. El modelo de gestión está enfocado en anticiparse a los problemas antes que reaccionar a ellos.

Entre enero y junio de 2026 se registraron 64 incidencias relacionadas con la seguridad, frente a las 110 reportadas en igual período de 2025 y las 569 contabilizadas durante el primer semestre de 2024.

Estos eventos incluyen situaciones como el ingreso de personas en aparente estado etílico, agresiones verbales o físicas, extravío de menores, intentos de hurto, daños a la infraestructura y otras conductas contempladas en el Reglamento del Usuario.

Tecnología y monitoreo para responder en tiempo real

La estrategia de seguridad del Metro de Quito combina infraestructura tecnológica, monitoreo permanente y coordinación entre varias instituciones.

Desde el Puesto de Control Central se supervisan las 15 estaciones y los 18 trenes mediante una red de 764 cámaras de videovigilancia, lo que permite detectar incidentes y activar protocolos de atención de forma inmediata.

Este trabajo se desarrolla de manera articulada con la Policía Metro, ECU 911, la Agencia Metropolitana de Control, el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Cruz Roja Ecuatoriana.

Debido a esta estrategia, los intentos de hurto y robo también registraron una reducción. Pasaron de 13 casos durante el primer semestre de 2025 a siete en el mismo período de 2026, lo que representa una disminución del 46%.

Cultura Metro, el comportamiento también hace la diferencia

Más allá de la tecnología y la presencia institucional, el modelo Cultura Metro se ha convertido en uno de los pilares para fortalecer la convivencia dentro del sistema.

La iniciativa promueve el respeto por las normas, la empatía, la solidaridad y la corresponsabilidad entre los usuarios, con el objetivo de consolidar espacios públicos más seguros.

La disminución sostenida de las incidencias refleja no solo el fortalecimiento de los protocolos de prevención, sino también una mayor apropiación ciudadana de las normas de convivencia. Ese comportamiento también se refleja en la percepción de quienes utilizan diariamente el sistema.

Desde el inicio de la operación comercial, el Índice de Seguridad del Metro de Quito mantiene un promedio de 9,47 sobre 10. Es una valoración que muestra la confianza de los usuarios en un sistema de transporte que busca combinar movilidad eficiente, prevención y convivencia para ofrecer viajes cada vez más seguros, según la administración del Metro de Quito.

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