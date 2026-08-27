Operativo Apolo 38 deja 30 aprehendidos en La Delicia y Calderón, en Quito

La Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 38 entre el martes 25 y el miércoles 26 de agosto en los distritos La Delicia y Calderón, en Quito. La institución realizó estas acciones como parte del Plan de Protección de Quito y reportó 30 personas aprehendidas.

Durante la intervención, la Policía también retuvo a 18 personas por asuntos migratorios. Los operativos dejaron además un vehículo retenido, un arma de fuego, 20 armas blancas, ocho motocicletas retenidas y recuperadas, 25 terminales móviles incautados y otros indicios.

Robos, extorsiones y otros delitos bajo investigación

El comandante de Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Patricio Almendériz, informó que 27 de las personas aprehendidas enfrentan investigaciones por distintos delitos. Entre ellos constan robos, hechos relacionados con domicilios, intento de asesinato, delitos vinculados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y tenencia o porte de armas de fuego.

La operación también permitió conocer la forma de actuar de tres presuntos delincuentes que abordaban a sus víctimas en el norte de Quito a bordo de un vehículo.

“Ellos se ganaban la confianza de los dueños de estos vehículos y luego procedían a amenazarlos haciéndoles pasar por haciéndose pasar por sicarios, y una vez de que los tenían sometidos, les sustraían el dinero, los celulares y los objetos de valor”, dijo Almendériz.

En el sur de la ciudad, la Policía aprehendió a otros tres sospechosos que, según la información proporcionada, extorsionaban e intimidaban a sus víctimas. Los hombres exigían depósitos y amenazaban con pertenecer a un grupo de delincuencia organizada.

“Con la finalidad de despojarles sus pertenencias y también extorsionarlos para que les hagan depósitos bancarios para no atentar en contra de su integridad y que sigan continuando con sus actividades económicas normales”, señaló el comandante.

Droga y cigarrillos entre los indicios encontrados

El operativo también decomisó cinco kilos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Según Almendériz, esa cantidad equivale a 50 000 dosis y sus responsables pretendían enviarla a Australia a través de couriers.

“Cinco kilos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, dosis que representan 50 000 dosis, las mismas que pretendían ser llevadas hasta Australia a través de courier. Esta droga en el mercado local tiene un valor de 11 375 dólares y en Australia ascendería al valor de 233 750 dólares”, indicó.

Además, las autoridades decomisaron un cargamento de más de 300 000 cigarrillos que ingresaron ilegalmente desde la frontera norte en un camión. La mercadería tiene un valor aproximado de 80 000 dólares.

Por su parte, el reporte general de la Policía sobre Apolo 38 detalló la aprehensión de 30 personas, la retención de 18 por Migración y la incautación de armas, motocicletas y teléfonos, entre otros indicios. La institución señaló que estas acciones buscan prevenir el delito, fortalecer la seguridad ciudadana y recuperar los espacios para los quiteños.

APOLO 38: 30 APREHENDIDOS Y MÚLTIPLES INDICIOS INCAUTADOS



En el marco del #PlanDeProtecciónQuito, la #PolicíaEcuador ejecutó el Operativo #APOLO38, entre el martes 25 y miércoles 26 de agosto, en los distritos La Delicia y Calderón.



Como resultado: 30 personas aprehendidas, 18… pic.twitter.com/uwUsGoDYFX — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 27, 2026

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