Operativo Apolo 33 en Quito dejó 21 detenidos y retiró 50 000 dosis de droga

La Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 33 el jueves 23 de julio de 2026 en los distritos La Delicia y Calderón, ubicados en el norte de Quito. Esta intervención se desarrolló dentro de la Estrategia Operacional 3D y siguió las directrices del Horizonte Estratégico institucional.

Objetivos del operativo

El objetivo principal del operativo fue prevenir delitos, reforzar la seguridad ciudadana en La Delicia y afectar la capacidad logística y financiera de grupos criminales. Para cumplir esta meta, la institución desplegó de forma coordinada a los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia en varios puntos de ambos distritos.

Resultados del operativo

La Policía realizó un total de 216 intervenciones simultáneas como parte del componente de prevención y control del delito. Durante estas acciones, se retiraron de circulación 14 armas blancas, se retuvieron vehículos e incautaron armas de fuego.

Detenciones por delitos en Ecuador

Las unidades de investigación e inteligencia ejecutaron operativos dirigidos a combatir el robo, la receptación y el microtráfico. Estas acciones permitieron la aprehensión en flagrancia y la detención de 21 personas. Entre los detenidos, hay 20 ciudadanos ecuatorianos investigados por presuntos delitos relacionados con porte de arma de fuego, tenencia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, robo, hurto y receptación. Además, la Policía detuvo a un ciudadano venezolano por la presunta tenencia y porte ilegal de un arma de fuego.

Incautaciones durante el operativo

Durante el operativo, la Policía incautó 5 000 gramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lo que equivale a 50 000 dosis que fueron retiradas de las calles. Esta incautación representa una afectación económica para las redes ilegales estimada en 11 375 dólares en el mercado ecuatoriano, 150 000 dólares en el mercado estadounidense y 233 000 dólares en el mercado europeo.

Recuperación de vehículos y armas

Como parte de los indicios levantados durante la intervención, los uniformados también incautaron tres armas de fuego y 14 armas blancas. Además, recuperaron y retuvieron 20 motocicletas y nueve vehículos durante las acciones ejecutadas en los distritos La Delicia y Calderón.

Misión continua de la Policía Nacional

La Policía señaló que el operativo Apolo 33 forma parte de las intervenciones permanentes que desarrolla en el Distrito Metropolitano de Quito. Estas acciones buscan combatir la delincuencia, responder oportunamente ante hechos violentos y fortalecer la seguridad ciudadana mediante operativos sostenidos en distintos sectores de la capital.

OPERATIVO “APOLO 33” EN QUITO DEJA 21 CAPTURADOS Y 50 MIL DOSIS DE DROGA INCAUTADAS



La #PolicíaEcuador, en el marco de la #EstrategiaOperacional3D, ejecutó el operativo #Apolo33 en #Quito, donde realizó 216 intervenciones que permitieron la captura de 21 personas, presuntamente… pic.twitter.com/Cdrl5F4m53 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 24, 2026

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