Talar un árbol en Quito puede costarle miles de dólares

La tala de 210 árboles nativos en tres predios de Guamaní, al sur de Quito, dejó multas acumuladas por 1 036 300 dólares contra un mismo infractor y volvió la atención hacia las reglas para intervenir el arbolado de la ciudad.

En Quito, talar un árbol sin el informe técnico correspondiente puede representar una sanción de miles de dólares por cada ejemplar. La normativa también establece una reposición obligatoria y contempla sanciones mayores por afectaciones a árboles patrimoniales.

¿Cuál es la multa por talar un árbol en Quito?

El artículo 4061 del Código Municipal considera una infracción grave talar árboles sin el informe técnico de conformidad de la autoridad ambiental distrital.

La sanción corresponde a 10 salarios básicos unificados (SBU) por cada árbol talado. En 2026, ese valor equivale a 4 820 dólares por ejemplar.

La multa aumenta según el número de árboles afectados. Por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) impuso una sanción de 674 800 dólares por la tala de 140 árboles nativos en un predio de San Isidro Labrador, en Guamaní.

La reposición obliga a plantar 10 árboles por cada ejemplar talado

La multa no constituye la única consecuencia. El artículo 4047 establece que el infractor deberá plantar un mínimo de 10 árboles por cada árbol talado.

El caso de Guamaní permite dimensionar esta obligación. Las sanciones contra un mismo infractor corresponden a la tala de 210 árboles nativos: 140 en el caso más reciente y otros 70 en un procedimiento anterior.

Por los 210 ejemplares, el infractor deberá plantar al menos 2 100 árboles, que tendrán que cumplir con las características establecidas en el Manual Técnico de Gestión del Arbolado Urbano.

Podar o intervenir un árbol en Quito también requiere autorización

Los permisos no se limitan a la tala. Los árboles ubicados dentro de propiedades privadas tampoco pueden talarse, podarse o recibir otro tipo de intervención sin la autorización correspondiente.

Los predios involucrados en el caso de Guamaní se encuentran dentro del Área de Intervención Especial y Recuperación (AIER) Pichincha-Atacazo. Además, tienen uso de suelo de Protección Ecológica y Conservación del Patrimonio Natural.

Las multas por árboles talados en Guamaní superan el millón de dólares

Las sanciones contra el mismo infractor suman 1 036 300 dólares por la tala de árboles nativos y movimientos de tierra sin autorización en tres predios de Guamaní.

La multa más reciente asciende a 674 800 dólares por la tala de 140 árboles nativos en San Isidro Labrador. Entre las especies afectadas constan pumamaqui y sacha capulí.

Durante las inspecciones técnicas se constató la presencia de tres volquetas, un tractor y dos retroexcavadoras. Los informes identificaron movimientos masivos de tierra, retiro de cobertura vegetal y desarraigo de especies nativas.

Según esos documentos, la maquinaria pesada arrancó y destruyó los 140 árboles. Los daños alcanzaron ramas, troncos y raíces, por lo que los ejemplares ya no podrían recuperarse.

El antecedente ocurrió en junio de 2026. En esa ocasión, la AMC impuso una multa de 337 400 dólares por la tala de otros 70 árboles nativos en un predio diferente del mismo sector.

Una tercera resolución estableció una sanción de 24 100 dólares por movimientos y disposición de tierra sin los permisos municipales correspondientes en otro predio, ubicado en La Dolorosa.

“Cuando se tala un árbol nativo no solo se pierde vegetación, se afecta la biodiversidad, la estabilidad natural del suelo y la capacidad de recuperación de zonas ambientalmente sensibles”, señaló Gustavo Chiriboga M., supervisor metropolitano de la AMC.

Dañar un árbol patrimonial puede generar una multa de 24 100 dólares

Los árboles patrimoniales cuentan con una protección específica. Según el Código Municipal, estos ejemplares no pueden cortarse, mutilarse ni sufrir daños en su aspecto.

Una afectación no autorizada a uno de estos árboles constituye una infracción muy grave, sancionada con 50 salarios básicos unificados. En 2026, ese monto equivale a 24 100 dólares.

Para que un árbol, palmera o arbusto se convierta en patrimonio vivo de Quito debe cumplir al menos tres criterios. Entre ellos constan su condición de especie nativa o endémica, rareza o amenaza, edad y porte, dimensiones notables, relación con hechos históricos o tradiciones e importancia ecológica.

Sanciones por tala de árboles en Quito; preguntas frecuentes