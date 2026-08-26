Multa de 1 millón de dólares por tala de árboles nativos en el sur de Quito

Las resoluciones administrativas emitidas por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) alcanzaron un acumulado de 1 036 300 dólares en sanciones económicas contra un mismo infractor por la tala de árboles nativos en Quito.

Las medidas punitivas responden a la destrucción de 210 ejemplares vegetales y a la ejecución de movimientos masivos de tierra sin permisos municipales en tres propiedades ubicadas en la parroquia Guamaní, en el sur de la capital.

Sanciones por tala de árboles nativos y maquinaria empleada

El expediente más reciente fijó una multa de 674 800 dólares tras constatar la afectación a 140 ejemplares en un terreno del sector San Isidro Labrador.

Durante los peritajes técnicos se evidenció la operación de maquinaria pesada conformada por tres volquetas, un tractor y dos retroexcavadoras, utilizadas para remover el suelo, despojar la cobertura vegetal y desarraigar especies autóctonas como sacha capulí y pumamaqui.

Los informes determinaron que los árboles sufrieron la destrucción irreversible de ramas, troncos y raíces.

Historial de resoluciones contra el mismo administrado

Esta sanción se añade a una penalización previa impuesta en junio por el monto de 337 400 dólares, originada por la tala de otros 70 árboles en un predio colindante, tal como se informó en una nota periodística publicada en este Medio el 17 de junio de 2026.

De manera complementaria, una tercera disposición de la AMC estableció una multa de 24 100 dólares debido al desalojo y movimiento irregular de tierra en un tercer inmueble localizado en el sector La Dolorosa.

Estatus de conservación ecológica del área afectada

Los terrenos intervenidos forman parte del Área de Intervención Especial y Recuperación (AIER) Pichincha-Atacazo y mantienen una categorización de uso de suelo destinada a la Protección Ecológica y Conservación del Patrimonio Natural.

Gustavo Chiriboga M., supervisor metropolitano de la AMC, explicó que este tipo de talas impacta de manera directa a la biodiversidad, altera la estabilidad del suelo y reduce la capacidad regenerativa de los ecosistemas sensibles.

Obligación de remediación y normativa de arbolado urbano

A la par del pago de las sanciones monetarias, el infractor tendrá que reponer obligatoriamente 10 ejemplares por cada árbol derribado, lo que representa la siembra de al menos 2 100 árboles con las especificaciones del Manual Técnico de Gestión del Arbolado Urbano.

El Municipio remarcó que las especies situadas en predios privados tampoco pueden talarse ni podarse sin autorización expresa en zonas protegidas.

Preguntas frecuentes sobre la multa de 1 millón de dólares por la tala de árboles nativos en Quito

❓ ¿A cuánto asciende el monto total de las multas impuestas por la AMC en Guamaní?

A un valor acumulado de USD 1.036.300 contra un mismo infractor.

La cifra reúne tres resoluciones por tala de vegetación y movimientos no autorizados de tierra.

❓ ¿Cuántos árboles fueron afectados y qué especies se identificaron?

Un total de 210 ejemplares nativos, entre ellos pumamaqui y sacha capulí.

140 árboles fueron talados en el sector San Isidro Labrador y otros 70 ejemplares en una propiedad cercana.

❓ ¿Qué maquinaria pesada se utilizó para intervenir los terrenos?

Tres volquetas, un tractor y dos retroexcavadoras.

Los equipos se emplearon para el desalojo de cobertura vegetal y el desarraigo masivo de raíces y troncos.

❓ ¿Bajo qué categoría de protección se encuentran los predios sancionados?

Área de Intervención Especial y Recuperación (AIER) Pichincha-Atacazo con uso de Protección Ecológica.

La normativa municipal prohíbe talas o intervenciones no autorizadas aun cuando se trate de predios privados.

❓ ¿Qué medida de remediación ambiental exige el Municipio además de la multa económica?

La siembra obligatoria de al menos 2.100 árboles de reposición.

La disposición exige entregar diez árboles por cada ejemplar talado según el Manual Técnico de Gestión del Arbolado Urbano.

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