La ciudadanía denunció la poda de árboles en la urbanización Las Garzas, en el norte de Guayaquil, que eran el hogar de muchísimas aves. Esto ocasionó que los pajaritos se sintieran desorientadas y volaran sin rumbo.

Videos grabados por moradores de la urbanización mostraron el vuelo incesante de decenas de aves desorientadas al no encontrar árboles en donde reposar.

En las imágenes se ve a las aves en el piso, junto a los troncos totalmente sin ramas, mientras revolotean en el piso. Escenas tristes que han conmovido pero sobre todo indignado a la comunidad.

También se las puede ver cubriendo totalmente los cables de luz que están en el sitio de la poda.

Los árboles fueron podados en la ciudadela ante el reclamo de los residentes del sector, quienes denunciaron el hecho y culparon a la administración de la ciudadela.

Sin embargo, también se denunció otra poda en el sector del Puerto Santa Ana, en donde ocurrió el mismo fenómeno con las aves. En fotos, se puede ver a personas barriendo los restos de las llamas del piso.

Ministerio de Ambiente interviene

Ante la denuncia de los moradores en redes sociales, el Ministerio del Ambiente intervino en la zona y envió personal para verificar la situación en Guayaquil.

Así, técnicos de la Unidad de Bosques y Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente (Maate) acudieron al sitio a constatar el hecho y realizar una inspección en la urbanización.

Los técnicos revisaron una posible afectación a la fauna silvestre de las aves, causada por la poda del arbolado urbano en la zona.

Durante este trabajo de inspección, los técnicos observaron que diversas especies de aves utilizan los árboles de la ciudadela como dormideros.

El Maate, en su calidad de autoridad ambiental, realiza las verificaciones correspondientes para poder proceder conforme a la normativa ambiental vigente.

