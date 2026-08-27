Quito inicia la construcción de la av. Escalón 1 para mejorar la conexión vial del sur

El Municipio de Quito iniciará este sábado 29 de agosto de 2026 la construcción de la avenida Escalón 1. La nueva conexión vial tendrá 5,6 kilómetros y unirá las avenidas Simón Bolívar y Mariscal Sucre. El proyecto beneficiará a más de 85 000 habitantes de Quitumbe, Turubamba, Guamaní y La Ecuatoriana.

La obra contará con cuatro carriles, aceras y distintas soluciones viales. El Municipio busca mejorar los desplazamientos y fortalecer la conexión de miles de familias con servicios, comercio y transporte público. Escalón 1 será además el primer paso de un sistema vial más amplio para el sur de Quito.

Cinco frentes de trabajo para iniciar la obra

El proyecto responde a las necesidades de conectividad de zonas que registran un importante crecimiento en el sur de la capital. La nueva vía mejorará la movilidad en San Blas II, Ciudad Futura, Tréboles del Sur, Valles del Sur, Salvador Allende, Pueblo Solo Pueblo, La Concordia, Edén del Sur, Venceremos de Quitumbe, La Cocha, Venceremos de Turubamba, Carlos Franco, Urbanización Ejército 2da Etapa, Nuevos Horizontes del Sur y Ninallacta.

Los trabajos comenzarán en cinco frentes y avanzarán de forma progresiva. Cada zona tendrá un plan de movilidad y medidas de seguridad según el tipo de intervención.

La primera fase arrancará el 29 de agosto en el barrio San Blas II. Allí se rehabilitarán las calles S39D, E10M y S41C, desde el acceso oriente-occidente de la avenida Simón Bolívar hasta la calle Carlos Villacís.

Los otros cuatro frentes se distribuirán en varios sectores. En Ciudad Futura y Valles del Sur se intervendrá la calle Carlos Villacís. En Pueblo Solo Pueblo y Ejército Nacional se instalarán redes de alcantarillado y sistemas de drenaje. En La Cocha se ejecutarán obras para proteger los poliductos de Petroecuador y después se construirá un puente vehicular. En la ruta de Caminos del Inca, los trabajos contemplan el mejoramiento de la vía.

Una red vial de cerca de 40 kilómetros para el sur

La avenida Escalón 1 tendrá cuatro carriles y, en varios tramos, aceras de entre dos y tres metros a cada lado. También contará con un parterre central para separar los flujos vehiculares.

Uno de los puntos principales será el intercambiador de la avenida Simón Bolívar. El proyecto contempla nuevas rampas de ingreso y salida en ambos sentidos para agilizar la conexión vial con seguridad.

Además, la obra incluirá nueve soluciones viales a lo largo del recorrido. Entre ellas constan sistemas semaforizados, ampliaciones de carriles, reformas geométricas y pasos peatonales. Estas intervenciones mejorarán las intersecciones con avenidas principales como Padre Carollo, Pedro Vicente Maldonado y Quitumbe Ñan. El objetivo es reducir los puntos de congestión y mejorar la seguridad de conductores, ciclistas y peatones.

La mega conexión vial forma parte de un sistema de vías modernas que busca mejorar la movilidad en sentido este-oeste y norte-sur. El proyecto se integrará con Quitumbe Ñan, actualmente en ejecución, y con Escalón 2, Escalón 3, la avenida Padre Carolo y la prolongación de la avenida Mariscal Sucre, que se encuentran en fase de estudios técnicos.

En conjunto, el Municipio planifica cerca de 40 kilómetros de intervención y una inversión aproximada de 121 millones de dólares. La red busca conectar a miles de familias con servicios, comercio y transporte público, además de impulsar un desarrollo urbano más ordenado en Turubamba, Quitumbe, Guamaní y La Ecuatoriana.

🛣️ #MegaConexiónDelSur | El sur deQuito tendrá una nueva conexión vial 🛣️



La Av. Escalón 1 es el primer paso de la construcción del sistema vial más grande que se construirá para el sur de Quito. El proyecto surge como respuesta a la necesidad de conectividad de más de 85 mil… pic.twitter.com/V338PzWGGv — Obras Quito (@ObrasQuito) August 27, 2026

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