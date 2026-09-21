Inamhi advierte de lluvias y tormentas en una región de Ecuador hasta el 23 de septiembre

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió el pronóstico del tiempo para Ecuador hasta el 23 de septiembre de 2026. La previsión alerta sobre la presencia de precipitaciones de variable intensidad en la región Litoral.

El Instituto señala, en su advertencia meteorológica 70, que las lluvias de mayor intensidad podrían estar acompañadas de tormentas y ráfagas de viento.

Estas condiciones estarán presentes principalmente en el norte, centro e interior de la región Litoral.

Lluvias y tormentas marcarán el clima en el Litoral

En el Litoral, el Inamhi prevé estas condiciones hasta las 07:00 del 23 de septiembre de 2026. En estos días, la cantidad máxima de precipitación diaria en milímetros puede llegar hasta 80 mm.

El organismo señala que las lluvias podrían alcanzar sus mayores intensidades entre el 21 y el 22 de septiembre, así como la madrugada del 23 de septiembre.

Las zonas más afectadas en la región por las lluvias y posibles tormentas serán con mayor intensidad Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y el norte de Guayas.

Esto se debe al ingreso de humedad proveniente del norte de la región en niveles altos de la atmósfera, la convergencia de vientos en los niveles bajos, asociado al sistema de baja presión. También a las elevadas temperaturas de la superficie del mar y el desarrollo de la fase cálida del fenómeno de El Niño.

Precauciones ante las lluvias

El Inamhi pide tomar precauciones ante las previsiones compartidas, pues durante este período es posible que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

Además, las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla.

También puede haber descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte al haber tormentas.

Las lluvias pueden ocasionar la crecida de los cuerpos de agua como ríos y lagos, por ello es importante que no se acerque a sus orillas, sobre todo en zonas del interior de Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí y el norte de Los Ríos.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #73| Del 19 al 23 de septiembre de 2026 se prevé precipitaciones de variable intensidad en la región Litoral. Las mayores intensidades podrían estar acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, principalmente al norte, centro e interior de la región⛈ pic.twitter.com/NR4qmejX4R — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 19, 2026

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