Lluvia en el sur de Quito, mientras el norte combate el fuego del Casitagua

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Dos condiciones climáticas extremas conviven esta tarde en Quito. Mientras cae lluvia sobre el sur, en el cerro Casitagua, al norte, los bomberos completan ya su cuarto día combatiendo un incendio forestal. El fuego se reactivó la noche del sábado por fuertes ráfagas de viento.

Lluvia en el sur de Quito

La Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911 Quito informó, a través de sus cámaras de videovigilancia, que se observa presencia de lluvia en varios sectores del sur. La institución pidió a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos. Además, circular con precaución, ya que la calzada mojada puede aumentar el riesgo de siniestros de tránsito.

De acuerdo con las imágenes del ECU911, la lluvia cae en estos sectores:

Avenidas Morán Valverde y Sucre

Avenidas Rumiñahui y Simón Bolívar

Ajaví y Gaspar Esparza

Mariscal Sucre y Ajaví

El contraste con el norte de la urbe

https://twitter.com/ECU911Quito/status/2101755894610473345

Mientras el sur de la ciudad registra lluvia, el panorama es distinto en el norte. Ahí continúan las labores para controlar el incendio forestal en el cerro Casitagua.

El fuego, que se reactivó la noche del sábado por fuertes ráfagas y cambios en la dirección del viento, mantiene desplegados a los equipos de Bomberos Quito, que trabajan de forma ininterrumpida pese a las condiciones climáticas y topográficas complejas del sector. Los helicópteros siguen llevando agua para el sector de Pusuquí-Pomasqui. Y el personal de Bomberos de Quito también trabaja en tierra con el fin de controlar este incendio en la parte baja y media. El objetivo es evitar la propagación a zonas inferiores.

Este contraste refleja la variabilidad climática que suele registrarse en Quito, donde las condiciones pueden cambiar de forma significativa entre un sector y otro de la ciudad en un mismo momento del día.

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