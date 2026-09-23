Desbordamiento de río en Muisne deja 600 personas afectadas por las lluvias

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El desbordamiento del río Sucio dejó una afectación preliminar de unas 600 personas y 350 viviendas en Muisne, provincia de Esmeraldas. Las lluvias registradas entre el lunes 21 y el martes 22 de septiembre causaron la crecida del afluente y generaron reportes de inundaciones en diez recintos del cantón.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) contabiliza, de manera inicial, 394 familias afectadas por el desbordamiento. La entidad aclaró que estas cifras corresponden a una primera valoración y todavía pueden cambiar mientras avanza el levantamiento de información directamente en las comunidades.

Diez recintos reportan afectaciones

Los reportes de afectación corresponden a los recintos San Salvador, San José, Mono Bravo, Mono Manso, La Magdalena, Canalón, San Jacinto, El Pailón, Las Delicias y San Pablo.

En estas zonas, la SNGR estima que 394 familias resultaron afectadas. La valoración también contempla a unas 600 personas y alrededor de 350 viviendas.

La entidad explicó que el registro inicial tiene carácter general. Por ello, las cifras todavía deben pasar por un proceso de validación y actualización conforme los equipos recopilen más información en territorio.

El desbordamiento ocurrió después de las lluvias registradas durante el 21 y 22 de septiembre. La crecida del río Sucio generó las afectaciones reportadas en los diez recintos de Muisne.

La SNGR mantiene el levantamiento de información para conocer con mayor precisión las condiciones que enfrentan las comunidades afectadas. El proceso permitirá actualizar los datos iniciales sobre familias, personas y viviendas.

SNGR evalúa daños y necesidades

Además del registro preliminar, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos desarrolla una evaluación complementaria de daños y necesidades en las zonas afectadas.

Este trabajo busca establecer con mayor precisión el alcance de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Sucio. También permitirá determinar las necesidades de atención de la población afectada.

La SNGR señaló que la magnitud de la afectación se precisará progresivamente a medida que avance el levantamiento de información. Por ahora, los datos disponibles corresponden a una estimación inicial.

La institución reiteró que las 394 familias, 600 personas y 350 viviendas forman parte de esta primera valoración. Las cifras están sujetas a cambios conforme se complete la recopilación de información en las comunidades.

El proceso de evaluación continúa en los diez recintos donde existen reportes de afectación: San Salvador, San José, Mono Bravo, Mono Manso, La Magdalena, Canalón, San Jacinto, El Pailón, Las Delicias y San Pablo.

Con esta evaluación complementaria, la SNGR busca precisar tanto la magnitud de los daños como las necesidades de atención de las personas afectadas por las lluvias y el posterior desbordamiento del río Sucio.

🔴 #INUNDACIONES | Muisne, Esmeraldas



Tras las lluvias del 21 y 22 de septiembre, el río Sucio se desbordó.



Hay reportes de afectación en 10 recintos: San Salvador, San José, Mono Bravo, Mono Manso, La Magdalena, Canalon, San Jacinto, El Pailón, Las Delicias y San Pablo. pic.twitter.com/LZZd6d6sxs — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) September 23, 2026

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