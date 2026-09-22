Ecuador tendrá lluvias, tormentas y ráfagas de viento entre el 23 y 27 de septiembre

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N.° 74, que prevé lluvias, tormentas y ráfagas de viento en varias regiones de Ecuador desde las 13:00 del miércoles 23 de septiembre hasta las 10:00 del domingo 27 de septiembre de 2026.
La advertencia contempla diferentes niveles de intensidad de las precipitaciones: bajo, medio, alto y muy alto. También identifica zonas donde podrían producirse deslizamientos y crecidas de ríos por las lluvias y tormentas en Ecuador.
La cantidad máxima de precipitación diaria prevista varía según la región:
En la región Interandina y Amazonía no se establece un rango de precipitación para el nivel muy alto en esta advertencia.
La Advertencia Meteorológica N.° 74 identifica como periodos de mayor intensidad el 23 de septiembre y entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre.
Durante estos periodos se contempla la posibilidad de lluvias de mayor intensidad en diferentes zonas del país, además de condiciones favorables para deslizamientos y crecidas de ríos.
Entre los efectos previstos por las condiciones meteorológicas están:
En la región Litoral, las lluvias tendrían mayor intensidad y recurrencia en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas.
En la región Interandina, la mayor intensidad se prevé en Pichincha, Bolívar y localidades cercanas a la cordillera occidental.
En la Amazonía, el mayor énfasis estará en Sucumbíos, Orellana y las estribaciones de la cordillera de Tena, Pastaza y Morona Santiago.
En la región Insular, se prevén lloviznas ocasionales entre el 23 y el 24 de septiembre.
Para la región Litoral, entre los factores asociados están la divergencia de vientos en altura, el aporte de humedad y la convergencia de vientos en niveles bajos vinculada con el sistema de baja presión denominado Vaguada Monzónica.
El reporte también señala las elevadas temperaturas de la superficie del mar asociadas al desarrollo del evento cálido ENSO El Niño.
En la Amazonía se suma el transporte de humedad en niveles medios y el remanente de ondas tropicales.