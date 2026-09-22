Ecuador tendrá lluvias, tormentas y ráfagas de viento entre el 23 y 27 de septiembre

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N.° 74, que prevé lluvias, tormentas y ráfagas de viento en varias regiones de Ecuador desde las 13:00 del miércoles 23 de septiembre hasta las 10:00 del domingo 27 de septiembre de 2026.

Las provincias de Ecuador afectadas por lluvias y tormentas entre el 23 y 27 de septiembre

La advertencia contempla diferentes niveles de intensidad de las precipitaciones: bajo, medio, alto y muy alto. También identifica zonas donde podrían producirse deslizamientos y crecidas de ríos por las lluvias y tormentas en Ecuador.

¿Cuánta lluvia se prevé?

La cantidad máxima de precipitación diaria prevista varía según la región:

Región Litoral: entre 10 y 18 mm/día en nivel medio; entre 19 y 41 mm/día en nivel alto; y entre 42 y 80 mm/día en nivel muy alto.

entre 10 y 18 mm/día en nivel medio; entre 19 y 41 mm/día en nivel alto; y entre 42 y 80 mm/día en nivel muy alto. Región Interandina: entre 8 y 11 mm/día en nivel medio y entre 12 y 27 mm/día en nivel alto.

entre 8 y 11 mm/día en nivel medio y entre 12 y 27 mm/día en nivel alto. Región Amazónica: entre 22 y 31 mm/día en nivel medio y entre 32 y 54 mm/día en nivel alto.

En la región Interandina y Amazonía no se establece un rango de precipitación para el nivel muy alto en esta advertencia.

¿Cuándo se presentarán las lluvias más intensas?

La Advertencia Meteorológica N.° 74 identifica como periodos de mayor intensidad el 23 de septiembre y entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre.

Durante estos periodos se contempla la posibilidad de lluvias de mayor intensidad en diferentes zonas del país, además de condiciones favorables para deslizamientos y crecidas de ríos.

¿Qué impactos podrían producirse?

Entre los efectos previstos por las condiciones meteorológicas están:

Acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

Afectaciones en las condiciones de las vías debido a agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla.

Descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte durante la formación de tormentas.

Posibles crecidas de cuerpos de agua en zonas del interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y el norte de Los Ríos.

Estas son las zonas que podrían registrar mayor intensidad

En la región Litoral, las lluvias tendrían mayor intensidad y recurrencia en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas.

En la región Interandina, la mayor intensidad se prevé en Pichincha, Bolívar y localidades cercanas a la cordillera occidental.

En la Amazonía, el mayor énfasis estará en Sucumbíos, Orellana y las estribaciones de la cordillera de Tena, Pastaza y Morona Santiago.

En la región Insular, se prevén lloviznas ocasionales entre el 23 y el 24 de septiembre.

¿Qué factores están asociados a este evento?

Para la región Litoral, entre los factores asociados están la divergencia de vientos en altura, el aporte de humedad y la convergencia de vientos en niveles bajos vinculada con el sistema de baja presión denominado Vaguada Monzónica.

El reporte también señala las elevadas temperaturas de la superficie del mar asociadas al desarrollo del evento cálido ENSO El Niño.

En la Amazonía se suma el transporte de humedad en niveles medios y el remanente de ondas tropicales.

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