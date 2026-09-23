Guayaquil amaneció con calles inundadas y caída de un árbol tras las lluvias

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Las lluvias registradas desde la noche del martes causaron acumulación de agua en varias calles de Guayaquil. El ECU911 reportó afectaciones mediante sus cámaras de videovigilancia en sectores como Sauces 6, la avenida Pedro Menéndez Gilbert, la avenida Quito y la avenida 25 de Julio.

La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) informó durante la mañana del miércoles 23 de septiembre sobre nuevos puntos afectados por las precipitaciones. Las autoridades desplegaron unidades de Emapag e Interagua para atender las novedades y mantienen un monitoreo permanente ante posibles incidentes.

Estos son los sectores que reportaron acumulación de agua

Segura EP emitió un primer reporte a las 06:00. En ese momento identificó novedades en cinco sectores de Guayaquil. Los equipos se desplazaron hacia Enrique Ortega Moreira y 2do. Pasaje 32; la avenida Dr. Jorge Pérez Concha y Víctor Emilio Estrada; y la intersección de Víctor Emilio Estrada con la avenida Dr. Otto Arosemena Gómez.

El reporte también incluyó la avenida Barcelona y avenida Modesto Apolo Ramírez. Otro de los puntos identificados se ubicó en el sector El Fortín, entre calle G y calle 30.

La actualización de las 07:20 incorporó cuatro sectores más. Las autoridades reportaron novedades en Urdesa, en la avenida Víctor Emilio Estrada y Laureles; Sauces 7, en el 2do. Paseo 16A NE; la avenida Benjamín Carrión y Jorge Jara; y Costanera y Víctor Emilio Estrada.

El ECU911 también alertó sobre acumulación de agua en las vías de Guayaquil y pidió a los conductores circular con precaución y respetar los límites de velocidad.

Además de estos puntos, el reporte de Segura EP registró la caída de un árbol en La Atarazana, específicamente en el 4to. Pasaje 2, entre 7mo. callejón y 5to. Paseo. Personal de Parques Guayaquil trabaja en el retiro del árbol.

La entidad también informó sobre las condiciones de marea previstas para este miércoles 23 de septiembre. Según el pronóstico de Inocar, la pleamar o marea alta ocurrió a las 04:20, con una altura de 3,74 metros. La bajamar o marea baja está prevista para las 11:24, con una altura de 1,32 metros.

Caída de árbol



1️⃣Atarazana, 4to. Pasaje 2, entre 7mo. callejón y 5to. Paseo.



⤵️ pic.twitter.com/bA9Kvy8xmT — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) September 23, 2026

Interagua realizó limpieza de sumideros durante la noche

Interagua informó que sus equipos trabajaron durante la noche del martes debido a la fuerte lluvia registrada en la ciudad. El personal realizó labores de limpieza de sumideros y mantuvo operativos los sistemas.

Las cuadrillas atendieron varios sectores. Entre ellos estuvieron la Cooperativa Florida Norte, Mapasingue Este y la Cooperativa Los Rosales.

Los trabajos también se desarrollaron en la avenida Francisco de Orellana, la avenida Juan Tanca Marengo, la ciudadela Samanes 2, la avenida Dr. Teodoro Alcarado y la ciudadela Samanes 6.

La atención de estos puntos forma parte del despliegue realizado tras las lluvias registradas durante la noche. Emapag e Interagua continúan con las labores en los sectores identificados por Segura EP.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la coordinación entre las instituciones que participan en la respuesta. El monitoreo continúa ante cualquier nueva novedad relacionada con las condiciones climáticas en Guayaquil.

#InteraguaInforma

Ante la fuerte lluvia presentada en la ciudad esta noche, nuestros equipos se encuentran desplegados realizando las respectivas limpiezas de sumideros, mamteniendo los sistemas operativos.



Sectores atendios:

📍 Coop. Florida Norte

📍 Mapasingue Este

📍 Coop.… pic.twitter.com/309mZ7Mg3s — Interagua C. Ltda (@interagua) September 23, 2026

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