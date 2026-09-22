Las lluvias anegan calles de Sauces y La Florida en el norte de Guayaquil

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El temporal invernal volvió a generar contratiempos de movilidad en distintas zonas urbanas del puerto principal durante la noche de este martes 22 de septiembre de 2026. La presencia sostenida de intensas lluvias en el norte de Guayaquil derivó en calles inundadas, calzadas resbaladizas y una marcada reducción de la visibilidad en avenidas neurálgicas, complicando el desplazamiento vehicular de los ciudadanos que retornaban a sus hogares.

Zonas anegadas por lluvias en el norte de Guayaquil

Los reportes técnicos y ciudadanos dieron cuenta de acumulación de agua en múltiples puntos críticos. La contingencia afectó directamente a sectores populosos como la cooperativa Florida Norte, la avenida Eduardo Franco junto a la avenida 41 en Mapasingue Este, la cooperativa Quisquís, y la cooperativa Los Rosales, específicamente en la intersección de la calle Jorge Villacres Mosco con José Nicolás Ramón de Jesús.

Las precipitaciones abarcaron con gran fuerza los corredores de la avenida Francisco de Orellana, la vía a Daule, la avenida Juan Tanca Marengo, así como las ciudadelas Juan Montalvo y La Alborada.

Monitoreo visual en Sauces y La Florida

El sistema de cámaras de videovigilancia constató vías anegadas en la arteria principal del sector Sauces 6 y en el acceso principal hacia La Florida. Ante este escenario de riesgo vial, los organismos de monitoreo emitieron advertencias formales recomendando a los choferes circular con extrema precaución, disminuir la velocidad de desplazamiento y respetar rigurosamente la señalización de tránsito para evitar accidentes frente al agua empozada.

Siniestro vehicular en la ciudadela Quisquís

En medio de las condiciones climáticas adversas, se produjo una emergencia vial en la ciudadela Quisquís, en la parte posterior de la Facultad de Comunicación Social (FACSO).

En dicha ubicación se confirmó el volcamiento de un automotor en la calzada mojada, percance que requirió la coordinación y auxilio inmediato de los agentes de tránsito para controlar la circulación vehicular y atender a los involucrados.

Respuesta operativa y balance de daños estructurales

Para mitigar el impacto en el drenaje de las calles, cuadrillas de atención de servicios de agua potable y alcantarillado fueron desplegadas hacia los barrios afectados.

La evaluación oficial de la noche descartó incidentes mayores en la infraestructura de la urbe, confirmando que hasta pasadas las 19:30 no se registraron colapsos estructurales, socavones, caída de postes, desprendimiento de árboles ni presencia de vendavales en los distritos evaluados.

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