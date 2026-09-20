Edificio con fachada de hotel era bodega de productos de contrabando en Guayaquil

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Un edificio con fachada de hotel era utilizado como bodega de produtos de contrabando que presuntamente eran distribuidas en la Bahía de Guayaquil, informó el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (Senae), este domingo 20 de septiembre de 2026.

El operativo en edificio con fachada de hotel y la bodega para productos de contrabando en Guayaquil

Prendas de vestir, suplementos vitamínicos, desodorantes, champús, labiales, vaselinas, cremas, silicón y gel para el cabello, mascarillas y otras mercancías fueron retirados de una edificación que aparentaba funcionar como hotel, pero que, según las autoridades, era utilizada como bodega y centro de distribución de productos de presunto contrabando, en Guayaquil.

La intervención se realizó en Guayaquil como resultado de investigaciones del Comando de Inteligencia Aduanera, con el respaldo del Bloque de Seguridad y la Gobernación del Guayas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la mercancía incautada presuntamente estaba destinada a ser distribuida en la Bahía de Guayaquil, uno de los principales sectores comerciales de la ciudad.

Entre los productos retirados se encontraron ropa, suplementos vitamínicos y artículos de cuidado personal, como desodorantes, champús, labiales y vaselinas.

La operación forma parte de las acciones de control dirigidas a identificar espacios utilizados para el almacenamiento y distribución de mercancías de presunto contrabando en Guayaquil.

🚨 ¡NO ERA HOTEL! ERA BODEGA DE CONTRABANDO



Prendas de vestir, suplementos vitamínicos, desodorantes, shampoos, labiales, vaselinas y más mercancías fueron retirados de una edificación que aparentaba funcionar como hotel, pero que era utilizada como bodega y centro de… pic.twitter.com/rI4l3u1zzO — Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (@SENAE_Aduana) September 20, 2026

Hotel clandestino en la Bahía de Guayaquil

El pasado 18 de septiembre, un presunto hotel clandestino fue desmantelado en un edificio ubicado en las calles Chiriboga y Chile, en el sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil.

El hallazgo se produjo durante un operativo realizado el 17 de septiembre de 2026 ejecutado por la Gobernación del Guayas, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Durante la intervención, las autoridades encontraron mercadería presuntamente de contrabando, juegos de azar, dinero en efectivo y mujeres de origen asiático.

Detalles del operativo

En lugar fueron encontradas cuatro mujeres de nacionalidad asiática, quienes presuntamente prestarían servicios sexuales. Además, se hallá la cantidad de 26 000 dólares en efectivo y una caja fuerte cuya procedencia no fue justificada.

“Se trataría de otro lugar clandestino donde hay juegos de azar, donde hay ciudadanas de nacionalidad china que se encontraban en algunas habitaciones. Hemos encontrado preservativos en el lugar”, indicó Jorge Arévalo, gobernador del Guayas.

Al lugar también llegí Policía de Migración para evaluar las condiciones migratorias de las ciudadanas extrajeras que se encontraban en el edificio.

Mercadería de contrabando

El gobernador afirmó que en el lugar se encontró mercadería que no estaba regulada, es decir, que presuntamente habría estando evadiendo impuestos tributarios.

Este mismo edificio, ubicado en el centro de Guayaquil, ya había sido clausurado anteriormente por Cuerpo de Bomberos y el Municipio de Guayaquil por no cumplir con los permisos vigentes para su funcionamiento.