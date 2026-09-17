Policías que frustaron un secuestro y robo en Guayaquil fueron condecorados

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Dos servidores de la Policía Nacional fueron condecorados por el presidente Daniel Noboa el jueves 16 de septiembre, en Guayaquil. El cabo primero Víctor Quinzo y el policía Carlos Quijije recibieron la Condecoración al Valor, tras la persecución y posterior aprehensión de tres presuntos delincuentes señalados de robar un camión y secuestrar al conductor.

Esta hazaña quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes y generó algunas reacciones en la comunidad.

Frustaron un secuestro y robo en Guayaquil

Según la presidencia, la conmemoración fue conferida por su destacado acto de valor y firme compromiso con la seguridad pública.

Durante un patrullaje preventivo, el cabo primero Víctor Quinzo y el policía Carlos Quijije identificaron un vehículo sospechoso y emprendieron una persecución que permitió la aprehensión de tres presuntos delincuentes. Los sujetos estarían involucrados en el robo de un camión y el secuestro de su conductor. La intervención policial permitió frustrar la huida de los sospechosos y recuperar el vehículo.

Daniel Noboa destacó la labor de los policías

“Arriesgaron sus propias vidas para que un ciudadano puede regresar sano y salvo con su familia, eso es valor”, dijo Noboa antes de entregarles el reconocimiento.

“Hoy reconocemos a dos policías que, en cuestión de segundos, tomaron una decisión: avanzar, perseguir a los secuestradores y salvar una vida. Esta condecoración representa la gratitud de todo el Ecuador”, añadió.

Noboa aseguró que acompaña a los servidores de las fuerzas del orden en su labor diaria de enfrentar al crimen organizado. “Quiero que cada policía tenga claro que no está solo, tiene un Presidente que pelea a su lado que respalda a quienes cumplen con su deber y que no va a ceder frente al crimen, ni al terrorismo”, menciona.

Dos policías tomaron una decisión en segundos y salvaron una vida. Gracias, Víctor Quinzo y Carlos Quijije, por hacer exactamente lo que el Ecuador espera de quienes lo defienden.



Siempre tendrán mi respaldo. Los criminales, nuestra persecución. pic.twitter.com/V21r6GV6Oy — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 17, 2026

Reacción de los Policías

Quinzo y Quijije destacaron el significado de la condecoración recibida por su labor durante un procedimiento policial.

Quinzo señaló que el reconocimiento representa un impulso para fortalecer su vocación de servicio. “Recibirlo es un verdadero honor y al mismo tiempo una motivación para continuar dando lo mejor de mí (…) respetando los protocolos y procedimientos establecidos”, ratificó.

Por su parte, Quijije afirmó que la mención de honor reafirma su compromiso de servir y proteger a la sociedad, y la recibió como un homenaje a los principios de valor, honor, disciplina y lealtad que, según señaló, guían su labor policial. “Gracias por este reconocimiento lo llevaré siempre en mi corazón”, expresó.

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