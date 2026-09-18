Estas son las reglas para movilizarse a aeropuertos en el toque de queda en Guayaquil, Manta y Santa Rosa

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) informó este viernes 18 de septiembre de 2026 que durante el período de toque de queda se permitirá el desplazamiento hacia y desde los aeropuertos de Guayaquil, Manta y Santa Rosa.

Reglas para movilización a aeropuertos de Guayaquil, Manta y Santa Rosa, durante el toque de queda

La medida aplica exclusivamente a pasajeros, familiares que los trasladen y personal vinculado con la operación de los aeropuertos de Guayaquil, Manta y Santa Rosa, con el objetivo de garantizar la continuidad de las actividades y servicios en estas terminales aéreas, durante el toque de queda.

¿Cuándo rige el toque de queda?

Según el comunicado oficial, la restricción de movilidad rige del 17 al 30 de septiembre de 2026, entre las 00:00 y las 05:00.

Durante ese horario, las personas autorizadas para movilizarse hacia o desde los aeropuertos deberán portar documentos que permitan acreditar el motivo de su desplazamiento.

¿Qué documentos deben presentar los pasajeros?

Los pasajeros y sus familiares deberán portar el pase de abordar (boarding pass), ya sea en formato físico o digital.

En el caso del personal aeroportuario, deberá presentar su credencial institucional o un documento que acredite su vínculo con la operación aérea.

El MIT señaló que estos documentos permitirán facilitar los controles correspondientes durante el período de restricción de movilidad.

La disposición busca garantizar la movilidad de los usuarios y trabajadores relacionados con las operaciones de los aeropuertos de Guayaquil, Manta y Santa Rosa durante el toque de queda.

Toque de queda

El último toque de queda en Ecuador rige desde las 00:00 hasta las 05:00 en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

La medida está vigente desde el 17 de septiembre y termina el 30 de septiembre de 2026.

El Gobierno implementa este último toque de queda en el contexto de un “conflicto interno armado” con el fin de focalizar el combate a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

En los dos primeros días, el toque de queda dejó más de 150 detenidos y el decomiso de 39 kilos de droga.

Más de 15 000 policías fueron desplegados durante el primer día de la medida; mientras los locales nocturnos prevén pérdidas de hasta el 50%.

Te recomendamos