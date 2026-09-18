Toque de queda en Ecuador deja más de 150 detenidos en sus dos primeros días

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Este viernes 18 de septiembre se cumplió el segundo día del toque de queda en cuatro provincias del Ecuador: Guayas, Los Ríos y Manabí. Según el ministro del Interior John Reimberg, la medida ha dejado a más de 150 personas detenidas, y una alta incautación de armas y droga.

Resultados del toque de queda

Según Reimberg, durante los operativos se han incautado 39 kilos de droga y detenido a más de 150 personas, el Bloque de seguridad precisó que se tratan de 157 personas aprehendidas en total. De ese total, 133 personas fueron aprehendidas por incumplir la restricción de circulación, mientras que otras 24 fueron detenidas por delitos como extorsión, delincuencia organizada y tenencia de armas de fuego, entre otras infracciones.

Además se ha detectado 73 incidentes seguridad ciudadana y 796 reportes que han sido cubiertos por el Bloque de Seguridad. También se han demomisado 11 armas y recuperados 13 vehículos y 26 motociclistas.

Como ejemplo citó al megaoperatibo ejecutado en la provincia de El Oro, denominado Operación Sombra. Esta acción fue realizada en Machala y Pasaje, y logró la desarticulación de una estructura delictiva vinculada al grupo de delincuencia organizada Lobos Box. “Desarmamos una organización criminal por asesinato, sicariato, extorsión, secuestro, tráfico de drogas”, dijo sobre el operativo que dejó a 14 detenidos.

“Vamos a continuar hacia otros grupos que han querido atentar en la provincia como los Lobos Box”, aseguró el ministro esta mañana en una entrevista con Teleamazonas.

Horario y provincias donde rige la medida

La suspensión de la libertad de tránsito se aplica entre las 00:00 y las 05:00 hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026.

La medida se aplica en cuatro provincias del Ecuador:

Guayas.

Manabí.

Los Ríos.

El Oro.

Según la información oficial, en estas jurisdicciones el Bloque de Seguridad, integrado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, intensificará controles e inspecciones en calles y ejes viales.

Te recomendamos