Policía desarticula estructura vinculada a Lobos Box en operativo en El Oro

La estructura investigada también habría utilizado menores de edad para desarrollar actividades ilícitas en El Oro.

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La Policía Nacional ejecutó la Operación Sombra en Machala y Pasaje, en la provincia de El Oro, para desarticular una estructura delictiva vinculada al grupo de delincuencia organizada Lobos Box. El operativo dejó 14 personas detenidas y se realizó con 18 allanamientos simultáneos. La investigación relaciona a esta organización con sicariatos, asesinatos, extorsiones, robos, tráfico de drogas y tenencia y porte ilegal de armas de fuego.

La estructura también estaría vinculada con amenazas contra comerciantes y propietarios de fincas. La Policía señala además que el grupo utilizaba a menores de edad para actividades ilícitas y que mantenía relación con el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el operativo participaron 100 servidores policiales y 15 fiscales, quienes ejecutaron las acciones en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Operativo contra una estructura vinculada a Lobos Box

La Policía informó que la operación estuvo liderada por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Las acciones se concentraron en el distrito Pasaje, en El Oro, y afectaron a un grupo vinculado a Lobos Box, encabezado por alias ‘Teo’ o ‘Araña’.

Los agentes ejecutaron 18 allanamientos para detener a un objetivo de interés penal relevante y a otros integrantes de la estructura. Durante las intervenciones también buscaron decomisar indicios relacionados con las actividades investigadas.

La Policía identificó a 14 personas detenidas durante la operación:

  • Verónica Nayely Zúñiga Gordillo, alias ‘Tigre’.
  • Harold Rodrigo Lara Palomino, alias ‘Edison/Jarol’.
  • Rene Alfredo Lara Palomino, alias ‘Barbas’.
  • Tyrone Rolando Palacios Sánchez, alias ‘Pato’.
  • Michelle Britney Bolaños Flores, alias ‘Reyna’.
  • Robin Stalin Macas Gaona, alias ‘Patrón’.
  • Jaritza Jania Gonzales Palomino, alias ‘Flaca’.
  • Andy Omar Lara Palomino, alias ‘Teo’.
  • Diego Stalin Macas Paz, alias ‘Nacho’.
  • Armando Rafael Zambrano Gómez, alias ‘Salserín’.
  • José Ricardo Hurtado Espinoza, alias ‘X’.
  • Henry Javier Vega Santos, alias ‘Sunelo’.
  • Castillo Chico Enrique Eduardo, alias ‘Loco’.
  • Herrera Días Klever Patricio, alias ‘Gato’.

Investigación detectó un atentado que no llegó a ejecutarse

La investigación policial también determinó la presunta planificación de un atentado. Según la información entregada por la Policía, alias ‘Nacho’, ‘Patrón’ y ‘Gato’ habrían participado en la planificación. Sin embargo, el ataque finalmente no llegó a ejecutarse.

Las investigaciones también permitieron identificar hechos relacionados con el decomiso de marihuana, cocaína y otras sustancias sujetas a fiscalización. Durante las intervenciones, los agentes encontraron además armas ilegales.

La estructura investigada estaría relacionada con distintos delitos. Entre ellos constan sicariato, asesinatos, extorsión, robo, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y tenencia y porte ilegal de armas de fuego. La Policía también señaló otros delitos conexos.

El operativo movilizó a 100 servidores policiales y 15 fiscales. Las autoridades mantienen las acciones en desarrollo como parte de la operación Sombra.

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