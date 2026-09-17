Policía desarticula estructura vinculada a Lobos Box en operativo en El Oro

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La Policía Nacional ejecutó la Operación Sombra en Machala y Pasaje, en la provincia de El Oro, para desarticular una estructura delictiva vinculada al grupo de delincuencia organizada Lobos Box. El operativo dejó 14 personas detenidas y se realizó con 18 allanamientos simultáneos. La investigación relaciona a esta organización con sicariatos, asesinatos, extorsiones, robos, tráfico de drogas y tenencia y porte ilegal de armas de fuego.

La estructura también estaría vinculada con amenazas contra comerciantes y propietarios de fincas. La Policía señala además que el grupo utilizaba a menores de edad para actividades ilícitas y que mantenía relación con el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el operativo participaron 100 servidores policiales y 15 fiscales, quienes ejecutaron las acciones en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Operativo contra una estructura vinculada a Lobos Box

La Policía informó que la operación estuvo liderada por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Las acciones se concentraron en el distrito Pasaje, en El Oro, y afectaron a un grupo vinculado a Lobos Box, encabezado por alias ‘Teo’ o ‘Araña’.

Los agentes ejecutaron 18 allanamientos para detener a un objetivo de interés penal relevante y a otros integrantes de la estructura. Durante las intervenciones también buscaron decomisar indicios relacionados con las actividades investigadas.

La Policía identificó a 14 personas detenidas durante la operación:

Verónica Nayely Zúñiga Gordillo, alias ‘Tigre’.

Harold Rodrigo Lara Palomino, alias ‘Edison/Jarol’.

Rene Alfredo Lara Palomino, alias ‘Barbas’.

Tyrone Rolando Palacios Sánchez, alias ‘Pato’.

Michelle Britney Bolaños Flores, alias ‘Reyna’.

Robin Stalin Macas Gaona, alias ‘Patrón’.

Jaritza Jania Gonzales Palomino, alias ‘Flaca’.

Andy Omar Lara Palomino, alias ‘Teo’.

Diego Stalin Macas Paz, alias ‘Nacho’.

Armando Rafael Zambrano Gómez, alias ‘Salserín’.

José Ricardo Hurtado Espinoza, alias ‘X’.

Henry Javier Vega Santos, alias ‘Sunelo’.

Castillo Chico Enrique Eduardo, alias ‘Loco’.

Herrera Días Klever Patricio, alias ‘Gato’.

#ATENCIÓN ||



La #PolicíaEcuador ejecuta un operativo en #ElOro, distrito #Pasaje, liderado por el Ministro del Interior, #JohnReimberg y nuestro @CmdtPolicíaEc, #GraSPabloDávila, afectando de forma directa a un grupo delictivo vinculado al Grupo Delincuencia Organizada… pic.twitter.com/JBRMAEKXlQ — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 17, 2026

Investigación detectó un atentado que no llegó a ejecutarse

La investigación policial también determinó la presunta planificación de un atentado. Según la información entregada por la Policía, alias ‘Nacho’, ‘Patrón’ y ‘Gato’ habrían participado en la planificación. Sin embargo, el ataque finalmente no llegó a ejecutarse.

Las investigaciones también permitieron identificar hechos relacionados con el decomiso de marihuana, cocaína y otras sustancias sujetas a fiscalización. Durante las intervenciones, los agentes encontraron además armas ilegales.

La estructura investigada estaría relacionada con distintos delitos. Entre ellos constan sicariato, asesinatos, extorsión, robo, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y tenencia y porte ilegal de armas de fuego. La Policía también señaló otros delitos conexos.

El operativo movilizó a 100 servidores policiales y 15 fiscales. Las autoridades mantienen las acciones en desarrollo como parte de la operación Sombra.

OPERACIÓN “SOMBRA” – EL ORO



CAE RED DE EXTORSIÓN, ASESINATOS ROBOS Y TRÁFICO DE DROGAS EN MACHALA Y PASAJE.



La Policía Nacional ejecutó la operación “Sombra” en Machala y Pasaje, contra una estructura vinculada a “Lobos Box”. El grupo estaría relacionado con sicariatos,… pic.twitter.com/xeBmZLGQXk — John Reimberg (@JohnReimberg) September 17, 2026

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