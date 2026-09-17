Policía desarticula estructura vinculada a Lobos Box en operativo en El Oro

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La Policía Nacional ejecutó la Operación Sombra en Machala y Pasaje, en la provincia de El Oro, para desarticular una estructura delictiva vinculada al grupo de delincuencia organizada Lobos Box. El operativo dejó 14 personas detenidas y se realizó con 18 allanamientos simultáneos. La investigación relaciona a esta organización con sicariatos, asesinatos, extorsiones, robos, tráfico de drogas y tenencia y porte ilegal de armas de fuego.
La estructura también estaría vinculada con amenazas contra comerciantes y propietarios de fincas. La Policía señala además que el grupo utilizaba a menores de edad para actividades ilícitas y que mantenía relación con el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el operativo participaron 100 servidores policiales y 15 fiscales, quienes ejecutaron las acciones en coordinación con la Fiscalía General del Estado.
La Policía informó que la operación estuvo liderada por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Las acciones se concentraron en el distrito Pasaje, en El Oro, y afectaron a un grupo vinculado a Lobos Box, encabezado por alias ‘Teo’ o ‘Araña’.
Los agentes ejecutaron 18 allanamientos para detener a un objetivo de interés penal relevante y a otros integrantes de la estructura. Durante las intervenciones también buscaron decomisar indicios relacionados con las actividades investigadas.
La Policía identificó a 14 personas detenidas durante la operación:
#ATENCIÓN ||— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 17, 2026
La #PolicíaEcuador ejecuta un operativo en #ElOro, distrito #Pasaje, liderado por el Ministro del Interior, #JohnReimberg y nuestro @CmdtPolicíaEc, #GraSPabloDávila, afectando de forma directa a un grupo delictivo vinculado al Grupo Delincuencia Organizada… pic.twitter.com/JBRMAEKXlQ
La investigación policial también determinó la presunta planificación de un atentado. Según la información entregada por la Policía, alias ‘Nacho’, ‘Patrón’ y ‘Gato’ habrían participado en la planificación. Sin embargo, el ataque finalmente no llegó a ejecutarse.
Las investigaciones también permitieron identificar hechos relacionados con el decomiso de marihuana, cocaína y otras sustancias sujetas a fiscalización. Durante las intervenciones, los agentes encontraron además armas ilegales.
La estructura investigada estaría relacionada con distintos delitos. Entre ellos constan sicariato, asesinatos, extorsión, robo, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y tenencia y porte ilegal de armas de fuego. La Policía también señaló otros delitos conexos.
El operativo movilizó a 100 servidores policiales y 15 fiscales. Las autoridades mantienen las acciones en desarrollo como parte de la operación Sombra.
OPERACIÓN “SOMBRA” – EL ORO— John Reimberg (@JohnReimberg) September 17, 2026
CAE RED DE EXTORSIÓN, ASESINATOS ROBOS Y TRÁFICO DE DROGAS EN MACHALA Y PASAJE.
La Policía Nacional ejecutó la operación “Sombra” en Machala y Pasaje, contra una estructura vinculada a “Lobos Box”. El grupo estaría relacionado con sicariatos,… pic.twitter.com/xeBmZLGQXk