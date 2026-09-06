Dos operativos de seguridad en Quito dejan detenidos, clausuras y decomisos

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El Gobierno mantendrá los operativos de seguridad en Quito, según anunció el ministro del Interior, John Reimberg, durante una intervención ejecutada la noche del 5 de septiembre de 2026 en La Michelena. El funcionario vinculó la continuidad de los controles con la situación de seguridad en la capital y con los reportes ciudadanos sobre problemas en el espacio público.
Reimberg acudió al operativo en La Michelena y aseguró que estas acciones continuarán en la ciudad. Según el ministro, la seguridad del país ocupa un lugar prioritario para el Gobierno de Daniel Noboa.
La intervención también respondió al compromiso de reforzar los controles en La Michelena. Reimberg señaló que en este sector existen denuncias frecuentes por escándalos en la vía pública.
Alrededor de 300 integrantes de instituciones nacionales y municipales participaron en el despliegue. El contingente incluyó personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Aduanas, Migración, Intendencia de Pichincha y Municipio de Quito.
El Ministerio del Interior informó que el control dejó nueve detenidos. Las autoridades decomisaron 5 kg de droga, 49 armas blancas y nueve litros de licor.
El balance también incluyó siete motocicletas recuperadas y nueve retenidas. Las instituciones clausuraron siete locales y retuvieron a 20 ciudadanos colombianos y venezolanos por temas migratorios. Además, decomisaron un celular.
Tal como lo había ofrecido y siguiendo los lineamientos del presidente Daniel Noboa Azín, con el Plan de Protección Quito, anoche ejecutamos nuevamente un operativo con el Bloque de Seguridad ((Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Migración) así como Intendencia de… pic.twitter.com/6QGIFhD4CJ— John Reimberg (@JohnReimberg) September 6, 2026
La intervención en La Michelena forma parte del Plan de Protección de Quito. Un día antes, durante la madrugada del 4 de septiembre, la Policía Nacional ejecutó el operativo Atlas 133 en Quitumbe bajo el mismo plan.
La Policía capturó a Bryan José G. M., alias ‘Colorado’, y Joel Fabricio R. S., alias ‘Gato’. El Ministerio del Interior los señaló como presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos y los relacionó con el supuesto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 2 kg de clorhidrato de cocaína, plantas de marihuana y seis terminales móviles. También retuvieron un vehículo.
Un operativo ejecutado en La Michelena dejó nueve detenidos y varios decomisos.
Contexto: Alrededor de 300 integrantes de instituciones nacionales y municipales participaron en la intervención como parte del Plan de Protección de Quito.
Las autoridades decomisaron 5 kg de droga, 49 armas blancas y nueve litros de licor.
Contexto: El balance del Ministerio del Interior también incluyó un celular decomisado.
Las autoridades recuperaron siete motocicletas y retuvieron otras nueve.
Contexto: Estos resultados forman parte del balance presentado tras la intervención en La Michelena.
Las instituciones clausuraron siete locales durante el operativo.
Contexto: La intervención también respondió a denuncias frecuentes por escándalos en la vía pública en este sector de Quito.
Las autoridades retuvieron a 20 ciudadanos colombianos y venezolanos por temas migratorios.
Contexto: Personal de Migración participó en el despliegue junto con otras instituciones nacionales y municipales.