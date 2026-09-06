Dos operativos de seguridad en Quito dejan detenidos, clausuras y decomisos

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

El Gobierno mantendrá los operativos de seguridad en Quito, según anunció el ministro del Interior, John Reimberg, durante una intervención ejecutada la noche del 5 de septiembre de 2026 en La Michelena. El funcionario vinculó la continuidad de los controles con la situación de seguridad en la capital y con los reportes ciudadanos sobre problemas en el espacio público.

John Reimberg anticipa nuevos controles de seguridad en Quito

Reimberg acudió al operativo en La Michelena y aseguró que estas acciones continuarán en la ciudad. Según el ministro, la seguridad del país ocupa un lugar prioritario para el Gobierno de Daniel Noboa.

La intervención también respondió al compromiso de reforzar los controles en La Michelena. Reimberg señaló que en este sector existen denuncias frecuentes por escándalos en la vía pública.

Alrededor de 300 integrantes de instituciones nacionales y municipales participaron en el despliegue. El contingente incluyó personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Aduanas, Migración, Intendencia de Pichincha y Municipio de Quito.

Operativo en La Michelena dejó detenidos y decomisos

El Ministerio del Interior informó que el control dejó nueve detenidos. Las autoridades decomisaron 5 kg de droga, 49 armas blancas y nueve litros de licor.

El balance también incluyó siete motocicletas recuperadas y nueve retenidas. Las instituciones clausuraron siete locales y retuvieron a 20 ciudadanos colombianos y venezolanos por temas migratorios. Además, decomisaron un celular.

Tal como lo había ofrecido y siguiendo los lineamientos del presidente Daniel Noboa Azín, con el Plan de Protección Quito, anoche ejecutamos nuevamente un operativo con el Bloque de Seguridad ((Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Migración) así como Intendencia de… pic.twitter.com/6QGIFhD4CJ — John Reimberg (@JohnReimberg) September 6, 2026

Plan de Protección de Quito también desplegó un operativo en Quitumbe

La intervención en La Michelena forma parte del Plan de Protección de Quito. Un día antes, durante la madrugada del 4 de septiembre, la Policía Nacional ejecutó el operativo Atlas 133 en Quitumbe bajo el mismo plan.

La Policía capturó a Bryan José G. M., alias ‘Colorado’, y Joel Fabricio R. S., alias ‘Gato’. El Ministerio del Interior los señaló como presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos y los relacionó con el supuesto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 2 kg de clorhidrato de cocaína, plantas de marihuana y seis terminales móviles. También retuvieron un vehículo.

Seguridad en Quito; preguntas frecuentes