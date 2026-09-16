¿Quién puede circular durante el toque de queda en Ecuador?

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Desde mañana, 17 de septiembre de 2026 regirá un toque de queda de trece días en cuatro provincias del Ecuador: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. La medida temporal estará acompañada de un amplio despliegue de seguridad que tiene como finalidad hacerle frente a las estructuras criminales que operan en el país.

Horarios del toque de queda

El toque de queda regirá desde las 00:00 del 17 de septiembre al 30 de septiembre de 2026, en los horarios de entre 00:00 hasta las 05:00, en cuatro provincias del país, que son: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

Fuera del horario establecido las personas no podrán circular en las calles. Esta medida es implementada dentro de un estado de excepción que fue declarado el 15 de septiembre de 2026 por el presidente Daniel Noboa.

Quiénes pueden circular durante el toque de queda

Según lo dispuesto en el actual toque de queda, podrá circular únicamente personal de primera respuesta, como:

Personal sanitario.

Atención de emergencias.

Fiscales y abogados acreditados para audiencias de flagrancia.

El ministro del Interior, John Reimberg indicó que no habrá salvoconductos de ningún tipo. Los medios de comunicación podrán realizar coberturas durante el toque de queda únicamente acompañados por las fuerzas del orden.

“Ejecutar operaciones que requieren que, quienes residen en las provincias mencionadas, se queden en sus casas durante las horas establecidas”, advirtió Reimberg.

Los operativos que se ejecuten durante ese tiempo estarán a cargo del Bloque de Seguridad, integrado por: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerios del Interior y Defensa, y aliados internacionales.

Podría ir a la cárcel por no cumplir con el toque de queda

El toque de queda es una restricción temporal a la libertad de tránsito, que impide a las personas circular en el espacio público durante determinados horarios. Esta medida es implementada dentro de un estado de excepción.

ncumplir el toque de queda podría derivar en una pena privativa de libertad de uno a tres años. Así lo establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Lo que dice el artículo: “La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Preguntas frecuentes del toque de queda en Ecuador

❓¿Cuándo empieza y a qué hora rige el toque de queda en Ecuador?

El toque de queda regirá del 17 al 30 de septiembre de 2026, entre las 00:00 y las 05:00, en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

La medida tendrá una duración de 13 días y forma parte del estado de excepción declarado por el Gobierno Nacional. Durante esas cinco horas estará restringida la circulación en el espacio público.

❓¿En qué provincias de Ecuador se aplicará el toque de queda?

La restricción nocturna se aplicará en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

Estas cuatro provincias forman parte de las jurisdicciones donde el Gobierno dispuso restricciones de movilidad como parte de las medidas de seguridad frente a las estructuras criminales.

❓¿Quiénes pueden circular durante el toque de queda?

Podrá movilizarse el personal de primera respuesta, incluidos trabajadores sanitarios, atención de emergencias, fiscales y abogados acreditados para audiencias de flagrancia.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que no se emitirán salvoconductos. Los medios de comunicación podrán realizar coberturas durante el horario restringido únicamente acompañados por las fuerzas del orden.

❓¿Qué pasa si una persona incumple el toque de queda en Ecuador?

El incumplimiento de una orden o prohibición legítima de una autoridad competente podría ser sancionado con una pena de uno a tres años de prisión, según el artículo 282 del COIP.

El toque de queda constituye una restricción temporal a la libertad de tránsito dentro de un estado de excepción. La aplicación de una eventual sanción dependerá de las circunstancias del caso y del procedimiento correspondiente.

❓¿Qué instituciones estarán a cargo de los operativos durante el toque de queda?

Los operativos estarán a cargo del Bloque de Seguridad, integrado por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los ministerios del Interior y Defensa, con apoyo de aliados internacionales.

El despliegue de seguridad acompañará la restricción de movilidad durante las cinco horas del toque de queda. El Gobierno señala que el objetivo es ejecutar operaciones contra estructuras criminales en las provincias incluidas en la medida.