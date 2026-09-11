Gobierno anuncia toque de queda en cuatro provincias de Ecuador desde esta fecha

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El Gobierno de Daniel Noboa anunció un toque de queda temporal para las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. La medida regirá desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026, según el anuncio difundido por el Ejecutivo. La restricción limitará la circulación entre las 00:00 y las 05:00 durante ese período.

El Gobierno señaló que tomó esta decisión como parte de su estrategia para enfrentar al crimen organizado. Según el anuncio, la medida será focalizada y estará acompañada por un amplio despliegue de seguridad. Durante las horas de restricción, las autoridades intensificarán las operaciones contra las estructuras criminales que, según el Ejecutivo, buscan sembrar miedo y desafiar al Estado.

La circulación tendrá excepciones específicas

El anuncio establece que no habrá salvoconductos de ningún tipo. Por eso, las personas que residan en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro deberán permanecer en sus viviendas entre la medianoche y las 05:00 durante los días establecidos.

El Gobierno contempla únicamente algunas excepciones para quienes necesiten movilizarse por sus actividades. Podrán circular durante el toque de queda el personal sanitario, los trabajadores encargados de atender emergencias, los fiscales y los abogados que cuenten con la debida acreditación para participar en audiencias de flagrancia.

Los medios de comunicación también tendrán condiciones específicas para realizar coberturas durante esas horas. El anuncio señala que los periodistas únicamente podrán trabajar si se encuentran debidamente identificados y acompañan a las fuerzas del orden.

El Ejecutivo explicó que la restricción busca facilitar las operaciones de seguridad durante el período establecido. El Gobierno sostuvo que no se trata de una medida dirigida contra los ciudadanos, sino de una acción para protegerlos.

El Gobierno anuncia más operaciones contra el crimen organizado

El Ejecutivo pidió a los ecuatorianos colaborar y comprender las restricciones que entrarán en vigencia el 17 de septiembre. Reconoció que la medida puede generar inconvenientes para quienes viven en las cuatro provincias, pero señaló que la prioridad será proteger la vida de los ciudadanos y recuperar la tranquilidad.

El Gobierno también dirigió un mensaje a las organizaciones criminales. Aseguró que el Estado continuará con sus acciones y que no retrocederá frente a estos grupos. Además, afirmó que no permitirá territorios controlados por el crimen organizado y que no habrá impunidad.

La estrategia contará con la participación del Bloque de Seguridad. El Gobierno mencionó dentro de este grupo a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los ministerios del Interior y de Defensa. También señaló que trabajará junto con sus aliados internacionales para enfrentar al crimen organizado.

¿Cuándo y dónde se aplicará el toque de queda en Ecuador?

El anuncio plantea así un período de dos semanas de restricciones nocturnas en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. La medida comenzará a las 00:00 del 17 de septiembre y terminará a las 23:59 del 30 de septiembre de 2026. Cada día, la prohibición de circulación se aplicará entre las 00:00 y las 05:00, con las excepciones específicas establecidas para personal sanitario, atención de emergencias, fiscales, abogados acreditados para audiencias de flagrancia y medios de comunicación que cumplan las condiciones señaladas.

El Gobierno remarcó que la seguridad de los ecuatorianos constituye su prioridad y su objetivo final. También insistió en que el Bloque de Seguridad mantendrá las operaciones durante este período como parte de la lucha contra las estructuras criminales.

Ecuatorianos:



El Gobierno del presidente Daniel Noboa se caracteriza por hablar claro y con responsabilidad. Hoy la lucha contra el crimen organizado se encuentra más fuerte que nunca y por ello, hemos tomado la decisión de implementar lo siguiente:



Desde las 00h00 del 17 de… — John Reimberg (@JohnReimberg) September 11, 2026

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