Todo lo que debes saber del toque de queda en cuatro provincias de Ecuador

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Desde el 17 de septiembre de 2026 regirá un toque de queda de trece días en cuatro provincias del Ecuador. La medida fue anunciada este 11 de septiembre por el ministro del Interior, John Reimberg, quien indicó que se tratará de una medida temporal, focalizada y acompañada de un amplio despliegue de seguridad.

“Intensificaremos nuestras operaciones contra las estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado”, manifestó en ministro.

El toque de queda regirá en 4 provincias

Según lo comunicado por el ministro Reimberg, el toque de queda regirá desde las 00:00 del 17 de septiembre al 30 de septiembre de 2026, en los horarios de entre 00:00 hasta las 05:00, en cuatro provincias del país, que son: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

Fuera del horario establecido las personas no podrán circular en las calles, por lo que el ministro solicitó colaboración y comprensión por parte de la ciudadanía ecuatoriana. “Sabemos que estas medidas pueden generar inconvenientes, pero hoy tenemos una prioridad: proteger la vida de los ciudadanos y recuperar la tranquilidad”, refirió.

No habrá salvo conductos

En su comunicado Reimberg fue muy enfático en decir que no habrá salvoconductos de ningún tipo, y que en las horas establecidas para el toque de queda, solo podrán circular personal de primera respuesta. Es decir, personal sanitario, personal para atención a emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia.

Mientras que los medios de comunicación, solo podrán realizar sus coberturas acompañados a las fuerzas del orden.

“Ejecutar operaciones que requieren que, quienes residen en las provincias mencionadas, se queden en sus casas durante las horas establecidas”, advirtió Reimberg.

Los operativos que se ejecuten durante ese tiempo estarán a cargo del Bloque de Seguridad, integrado por: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerios del Interior y Defensa, y aliados internacionales.

Definición del toque de queda

El toque de queda es una restricción temporal a la libertad de tránsito, que impide a las personas circular en el espacio público durante determinados horarios. Esta medida es implementada dentro de un estado de excepción.

El pasado 14 de agosto el presidente Daniel Noboa renovó el Decreto Ejecutivo 472, que establece la renovación de estado de excepción por grave conmoción interna en 10 provincias y tres cantones del territorio ecuatoriano.

Sanciones por incumplir el toque de queda

Incumplir el toque de queda podría derivar en una pena privativa de libertad de uno a tres años. Así lo establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Lo que dice el artículo: “La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Preguntas frecuentes del toque de queda en Ecuador

❓¿Cuándo inicia y cuándo termina el toque de queda en Ecuador?

El toque de queda regirá desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2026, durante 13 días.

La restricción se aplicará todos los días entre las 00:00 y las 05:00 en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. La medida fue anunciada el 11 de septiembre por el ministro del Interior, John Reimberg, como una acción temporal y focalizada para reforzar la seguridad.

❓¿En qué provincias regirá el toque de queda?

La medida se aplicará en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

Durante el horario establecido, las personas que se encuentren en estas cuatro provincias no podrán circular por las calles, salvo las excepciones contempladas por el Gobierno para personal de primera respuesta y otros funcionarios debidamente acreditados.

❓¿Quiénes podrán circular durante el toque de queda?

Podrá circular únicamente personal de primera respuesta, como personal sanitario, atención de emergencias, fiscales y abogados acreditados para audiencias de flagrancia.

El ministro John Reimberg indicó que no habrá salvoconductos de ningún tipo. Los medios de comunicación podrán realizar coberturas durante el toque de queda únicamente acompañados por las fuerzas del orden.

❓¿Qué pasa si una persona incumple el toque de queda en Ecuador?

Incumplir una orden legítima de una autoridad competente puede ser sancionado con uno a tres años de prisión, según el artículo 282 del COIP.

La norma establece esa pena para quien incumpla órdenes o prohibiciones específicas y legalmente debidas emitidas por una autoridad competente dentro de sus facultades legales. La aplicación de la sanción dependerá de las circunstancias y del procedimiento correspondiente.

❓¿Por qué se establece el toque de queda en cuatro provincias de Ecuador?

El Gobierno anunció la medida para intensificar las operaciones de seguridad contra estructuras criminales y reforzar la protección de la ciudadanía.

John Reimberg señaló que la restricción será temporal y estará acompañada por un despliegue del Bloque de Seguridad, integrado por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los ministerios del Interior y Defensa, además de aliados internacionales. El toque de queda se implementará en el marco del estado de excepción vigente.



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