Daniel Noboa renueva el estado de excepción por 30 días más

El Gobierno Nacional oficializó el Decreto Ejecutivo 472, que establece la renovación de estado de excepción por grave conmoción interna en 10 provincias y tres cantones del territorio ecuatoriano.

La medida prolonga la vigencia del régimen extraordinario por un plazo de 30 días adicionales con el propósito de sostener las operaciones del Bloque de Seguridad y contener el accionar de las organizaciones criminales.

Jurisdicciones bajo la renovación de estado de excepción

La renovación de estado de excepción rige de manera íntegra en las provincias de

Guayas,

Manabí,

Santa Elena,

Los Ríos,

El Oro,

Pichincha,

Esmeraldas,

Santo Domingo de los Tsáchilas,

Sucumbíos,

Azuay

De forma paralela, la disposición abarca a los cantones La Maná (provincia de Cotopaxi), Las Naves (provincia de Bolívar) y La Troncal (provincia de Cañar), manteniendo la presencia y empleo coordinado de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.

Derechos limitados y facultades extraordinarias

El Decreto 472 ratifica la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, autorizando a las fuerzas de seguridad a efectuar allanamientos fundamentados en indicios objetivos para neutralizar riesgos y asegurar evidencias.

Asimismo, permanece suspendida la inviolabilidad de correspondencia para la interceptación de comunicaciones utilizadas en la planificación delictiva y se dispone la facultad de realizar requisiciones temporales de bienes y servicios lícitos bajo criterios de estricta necesidad.

Estadísticas de criminalidad e informes técnicos

Los informes del Ministerio del Interior, Policía Nacional y Fuerzas Armadas registraron 3 684 eventos delictivos y el levantamiento de 5 135 indicios balísticos en julio de 2026 dentro de las zonas priorizadas.

Durante ese mes se contabilizaron 256 homicidios intencionales en Guayas, 120 en Manabí, 113 en El Oro, 67 en Los Ríos, 27 en Santa Elena, 24 en Pichincha, 24 en Esmeraldas, 15 en Sucumbíos, cinco en Santo Domingo de los Tsáchilas, cuatro en La Troncal, dos en Azuay y dos en La Maná.

A su vez, el ECU 911 coordinó 238 404 emergencias entre el 1 de julio y el 5 de agosto, de las cuales 81 711 estuvieron asociadas al estado de excepción.

Operatividad policial y reducción de eventos delictivos

En el marco del régimen extraordinario previo (Decreto 423), los despliegues de la Policía Nacional permitieron revisar a 595 988 personas y 543 597 vehículos, poniendo a 4 680 ciudadanos a órdenes de la autoridad competente.

En estas intervenciones se decomisaron 884 armas de fuego y 3 156 armas blancas, reportando un decremento del 27 % en los delitos registrados durante julio de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025.

Preguntas frecuentes sobre la renovación del estado de excepción en Ecuador

❓ ¿Qué territorios comprende la renovación de estado de excepción?

Las jurisdicciones bajo la renovación de estado de excepción son las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, y los cantones La Maná, Las Naves y La Troncal.

El Decreto Ejecutivo 472 delimita las zonas prioritarias donde se focalizan las acciones del Bloque de Seguridad.

❓ ¿Por cuánto tiempo rige la renovación de estado de excepción?

Por un plazo de 30 días adicionales.

La ampliación extiende los efectos de la declaratoria original emitida mediante el Decreto Ejecutivo 423 del 16 de junio de 2026.

❓ ¿Qué derechos se mantienen suspendidos con la renovación de estado de excepción?

Los derechos limitados y facultades extraordinarias corresponden a la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia.

La medida permite la ejecución de allanamientos e interceptación de comunicaciones de manera motivada para fines de seguridad.

❓ ¿Cuál es el rol militar en la renovación de estado de excepción?

Brindar apoyo complementario, extraordinario y coordinado a la Policía Nacional.

Las Fuerzas Armadas participan en patrullajes, control de armas y vigilancia de infraestructura estratégica en las áreas priorizadas.

❓ ¿Qué cifras sustentan la renovación de estado de excepción?

Según las estadísticas de criminalidad e informes técnicos, un total de 3.684 delitos registrados en julio de 2026 y 81.711 emergencias gestionadas por el ECU 911.

Los informes técnicos evidenciaron disputas territoriales armadas y persistencia en la dinámica delictiva organizada.

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