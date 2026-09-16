Estados Unidos intercepta nueva embarcación de Ecuador este miércoles 16 de septiembre

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Estados Unidos (EE.UU.) interceptó una nueva embarcación de Ecuador este miércoles 16 de septiembre; se convierte en el octavo barco hundido desde el pasado 28 de agosto por el Comando Sur, con supuestos vínculos al narcotráfico.

La nueva embarcación de Ecuador interceptada por Estados Unidos este miércoles 16 de septiembre

El Comando Sur de los Estados Unidos (EE.UU.) reportó una nueva intervención en el Pacífico Oriental contra una embarcación de Ecuador que, según inteligencia de ese país, estaría vinculada a Los Choneros.

Según el video publicado por el Comando Sur se trataría de la embarcación denominada Karla Francisca.

La Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), bajo la dirección del Comando Sur de Estados Unidos interceptaron una estación flotante de reabastecimiento que, según la inteligencia estadounidense, apoyaba operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental.

La embarcación fue interceptada y hundida

De acuerdo con el Comando Sur, las fuerzas estadounidenses despejaron la embarcación y desembarcaron a su tripulación. Las personas retiradas del buque fueron transferidas a autoridades ecuatorianas.

Una vez que la nave fue despejada y su tripulación desembarcó, las fuerzas estadounidenses la hundieron, según el comunicado.

El Comando Sur indicó que las operaciones de JTF-WHEM buscan desmantelar las redes logísticas que, de acuerdo con Estados Unidos, permiten las actividades de narcotráfico en el Hemisferio Occidental.

¿Qué dijo el Comando Sur?

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general de Infantería de Marina Francis L. Donovan, afirmó que la operación se realizó en coordinación con Ecuador.

“Junto a nuestros socios ecuatorianos, estamos persiguiendo incansablemente a los narco-terroristas que acechan a nuestros ciudadanos, socavan la seguridad hemisférica y dejan muerte y sufrimiento a su paso”, señaló Donovan, según el comunicado del Comando Sur.

El general agregó que, según la posición estadounidense, la operación fue “deliberada, legal y precisa” y que busca afectar las redes vinculadas con el narcotráfico.

Embarcaciones de Ecuador interceptadas por Estados Unidos

La operación del 15 de septiembre es una de varias interdicciones de estaciones flotantes de reabastecimiento reportadas por el Comando Sur en el Pacífico Oriental durante las últimas semanas.

El organismo estadounidense también informó de operaciones similares el 28 de agosto y el 2, 3, 5, 7 y 8 de septiembre.

Los primeros casos reportados corresponden a embarcaciones pesqueras vinculadas con la provincia de Manabí.

La cronología de las principales operaciones reportadas es:

Los Tres Hermanos: interceptado el 28 de agosto.

interceptado el 28 de agosto. Conquista 2: interceptado el 2 de septiembre.

interceptado el 2 de septiembre. OM2: intervenido el 3 de septiembre.

intervenido el 3 de septiembre. María Candelaria: interceptado el 5 de septiembre.

interceptado el 5 de septiembre. Montecristi: intervenido y hundido el 7 de septiembre.

intervenido y hundido el 7 de septiembre. Don Rufo: intervenido el 8 de septiembre.

intervenido el 8 de septiembre. Siempre Don Carlos: interceptado y posteriormente destruido el 15 de septiembre.

interceptado y posteriormente destruido el 15 de septiembre. Karla Francisca: hundida el 16 de septiembre.

¿Qué ocurrió con los ataques registrados cerca de Galápagos?

Entre enero y marzo de 2026 se registraron ataques contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas en las inmediaciones de las islas Galápagos.

Uno de los casos corresponde al Fiorella, cuya tripulación incluía a ocho pescadores que permanecen desaparecidos. Otros dos incidentes involucraron a las embarcaciones Negra Francisca Duarte II y Don Maca. Sobre estos hechos, The Washington Post publicó en agosto un reportaje que atribuyó los ataques a un supuesto programa encubierto de la CIA, citando a fuentes con conocimiento de la operación.

El mismo medio señaló que esos ataques serían diferentes de la campaña pública del Pentágono contra embarcaciones sospechosas de participar en el narcotráfico. También indicó que no se había hecho pública evidencia que demostrara que las tripulaciones de esas embarcaciones estuvieran involucradas en actividades de tráfico de drogas.

¿Qué ocurre con los pescadores después de los operativos?

Los tripulantes interceptados son entregados a autoridades ecuatorianas. La situación judicial ha sido diferente según cada embarcación.

En septiembre, 28 tripulantes de los barcos Montecristi y Don Rufo quedaron en libertad después de que una jueza de Galápagos determinara que no existían indicios suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Los pescadores habían sido señalados por un presunto delito de asociación ilícita.

Esos 28 pescadores se sumaron a otros 28 tripulantes del Conquista 2 y del OM2, quienes también quedaron libres sin cargos después de que la Justicia ecuatoriana no encontrara indicios suficientes de delito.

En otro proceso, 32 tripulantes del María Candelaria y del Conquista 2 fueron procesados por presunta asociación ilícita y recibieron medidas alternativas a la prisión.

En el caso del Don Rufo, además, diez integrantes que no fueron detenidos durante la intervención estadounidense fueron posteriormente localizados en el mar por la Armada ecuatoriana.

¿Qué dice Estados Unidos sobre los operativos?

El Gobierno estadounidense sostiene que las operaciones buscan interrumpir las redes marítimas utilizadas para el narcotráfico.

Durante su visita a Quito, Marco Rubio afirmó que Estados Unidos no tiene intención de matar a pescadores y que las operaciones están dirigidas contra organizaciones criminales que, según la Administración estadounidense, utilizan embarcaciones para facilitar el transporte marítimo de drogas.

Mientras tanto, familiares y pescadores de las embarcaciones intervenidas han negado vínculos con el narcotráfico y han cuestionado los operativos. Organizaciones de derechos humanos también han pedido investigaciones sobre los ataques registrados durante 2026.

Con información de EFE.

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