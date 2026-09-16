Estados Unidos interceptó una nueva embarcación de Ecuador en el Pacífico Oriental

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Comando Sur de Estados Unidos (EE.UU.) ejecutó una nueva operación en el Pacífico Oriental donde interceptó y hundió una nueva embarcación de Ecuador denominada Siempre Don Carlos, que presuntamente estaría vinculada al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), Los Choneros, el martes 15 de septiembre de 2026.

La nueva embarcación de Ecuador interceptada por Estados Unidos en el Pacífico Oriental

La Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental de Estados Unidos interceptaron el 15 de septiembre la embarcación de Ecuador Siempre Don Carlos que, según Inteligencia de ese país, era una estación flotante de reabastecimiento que apoyaba operaciones ilícitas de tráfico de drogas en alta mar en el Pacífico Oriental.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que la embarcación estaba vinculada con Los Choneros, organización a la que las autoridades estadounidenses se refieren como una organización narco-terrorista violenta.

La embarcación fue hundida tras la interdicción

De acuerdo con el Comando Sur, las fuerzas de JTF-WHEM despejaron la embarcación y desembarcaron a su tripulación. Posteriormente, la nave fue hundida por las fuerzas estadounidenses.

Las personas retiradas de la embarcación serán transferidas a las autoridades ecuatorianas, según el comunicado del Comando Sur.

El Comando Sur señaló que JTF-WHEM mantiene operaciones destinadas a desmantelar las redes logísticas que, según Estados Unidos, permiten el funcionamiento de estructuras dedicadas al narcotráfico en el Hemisferio Occidental.

Operación contra la logística del narcotráfico

El Comando Sur indicó que la acción del 15 de septiembre forma parte de las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental contra redes de tráfico de drogas.

El comunicado no especificó la cantidad de personas retiradas de la embarcación, el tipo de nave utilizada ni el lugar exacto donde ocurrió la interdicción en el Pacífico Oriental.

El general de Infantería de Marina Francis L. Donovan, afirmó que Estados Unidos busca afectar las redes logísticas y financieras de las organizaciones que considera narco-terroristas.

“Estamos ejerciendo una presión implacable sobre estos narco-terroristas y golpeándolos donde más duele: desmantelando sus redes intrincadas, interrumpiendo su logística sofisticada y asestando un golpe a sus finanzas. Esto es lo que parece la fricción sistémica total”, señaló Donovan.

Embarcaciones de Ecuador interceptadas por Estados Unidos

La operación del 15 de septiembre es una de varias interdicciones de estaciones flotantes de reabastecimiento reportadas por el Comando Sur en el Pacífico Oriental durante las últimas semanas.

El organismo estadounidense también informó de operaciones similares el 28 de agosto y el 2, 3, 5, 7 y 8 de septiembre.

Los primeros casos reportados corresponden a embarcaciones pesqueras vinculadas con la provincia de Manabí.

La cronología de las principales operaciones reportadas es:

Los Tres Hermanos: interceptado el 28 de agosto.

interceptado el 28 de agosto. Conquista 2: interceptado el 2 de septiembre.

interceptado el 2 de septiembre. OM2: intervenido el 3 de septiembre.

intervenido el 3 de septiembre. María Candelaria: interceptado el 5 de septiembre.

interceptado el 5 de septiembre. Montecristi: intervenido y hundido el 7 de septiembre.

intervenido y hundido el 7 de septiembre. Don Rufo: intervenido el 8 de septiembre.

intervenido el 8 de septiembre. Siempre Don Carlos: interceptado y posteriormente destruido el 15 de septiembre.

¿Qué ocurrió con los ataques registrados cerca de Galápagos?

Entre enero y marzo de 2026 se registraron ataques contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas en las inmediaciones de las islas Galápagos.

Uno de los casos corresponde al Fiorella, cuya tripulación incluía a ocho pescadores que permanecen desaparecidos. Otros dos incidentes involucraron a las embarcaciones Negra Francisca Duarte II y Don Maca. Sobre estos hechos, The Washington Post publicó en agosto un reportaje que atribuyó los ataques a un supuesto programa encubierto de la CIA, citando a fuentes con conocimiento de la operación.

El mismo medio señaló que esos ataques serían diferentes de la campaña pública del Pentágono contra embarcaciones sospechosas de participar en el narcotráfico. También indicó que no se había hecho pública evidencia que demostrara que las tripulaciones de esas embarcaciones estuvieran involucradas en actividades de tráfico de drogas.

¿Qué ocurre con los pescadores después de los operativos?

Los tripulantes interceptados son entregados a autoridades ecuatorianas. La situación judicial ha sido diferente según cada embarcación.

En septiembre, 28 tripulantes de los barcos Montecristi y Don Rufo quedaron en libertad después de que una jueza de Galápagos determinara que no existían indicios suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Los pescadores habían sido señalados por un presunto delito de asociación ilícita.

Esos 28 pescadores se sumaron a otros 28 tripulantes del Conquista 2 y del OM2, quienes también quedaron libres sin cargos después de que la Justicia ecuatoriana no encontrara indicios suficientes de delito.

En otro proceso, 32 tripulantes del María Candelaria y del Conquista 2 fueron procesados por presunta asociación ilícita y recibieron medidas alternativas a la prisión.

En el caso del Don Rufo, además, diez integrantes que no fueron detenidos durante la intervención estadounidense fueron posteriormente localizados en el mar por la Armada ecuatoriana.

¿Qué dice Estados Unidos sobre los operativos?

El Gobierno estadounidense sostiene que las operaciones buscan interrumpir las redes marítimas utilizadas para el narcotráfico.

Durante su visita a Quito, Marco Rubio afirmó que Estados Unidos no tiene intención de matar a pescadores y que las operaciones están dirigidas contra organizaciones criminales que, según la Administración estadounidense, utilizan embarcaciones para facilitar el transporte marítimo de drogas.

Mientras tanto, familiares y pescadores de las embarcaciones intervenidas han negado vínculos con el narcotráfico y han cuestionado los operativos. Organizaciones de derechos humanos también han pedido investigaciones sobre los ataques registrados durante 2026.

Con información de EFE.

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