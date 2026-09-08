Estados Unidos intercepta otra embarcación que estaría ligada a Los Choneros este martes

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Estados Unidos (EE.UU.) interceptó este martes 8 de septiembre de 2026 la quinta embarcación que estaría vinculadada a Los Choneros, en lo que va de este mes. El Comando Sur dio detalles del operativo ejecutado en el Pacífico Oriental.

La quinta embarcación interceptada por Estados Unidos en septiembre y Los Choneros

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptó este martes 8 de septiembre de 2026 una embarcación que funcionaba como una estación flotante de reabastecimiento de combustible y que, según información de inteligencia, estaba vinculada con operaciones de narcotráfico en alta mar y con la organización criminal Los Choneros.

La operación se desarrolló en el Pacífico Oriental, bajo la dirección del Comando Sur de Estados Unidos.

Embarcación abastecía operaciones de narcotráfico en alta mar

De acuerdo con la información difundida por el Comando Sur, la embarcación interceptada era utilizada para apoyar las operaciones logísticas del tráfico ilícito de drogas en alta mar.

Los servicios de inteligencia confirmaron la vinculación de la nave con Los Choneros, organización a la que las autoridades estadounidenses califican como narcoterrorista.

La intervención fue ejecutada por fuerzas de la JTF-WHEM como parte de las operaciones dirigidas a afectar las redes logísticas utilizadas para el narcotráfico en el Hemisferio Occidental.

Tripulación fue entregada a las autoridades ecuatorianas

Durante la operación, las personas que se encontraban en la embarcación fueron retiradas y posteriormente entregadas a las autoridades ecuatorianas.

Tras la inspección de la nave y el desembarco de la tripulación, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundir la embarcación, según el reporte oficial.

La JTF-WHEM señaló que continuará realizando operaciones para identificar y desmantelar las estructuras logísticas que respaldan las actividades de narcotráfico en el Pacífico y otras zonas del Hemisferio Occidental.

Las otras cuatro embarcaciones

Las otras cuatro embarcaciones que, según información de inteligencia de Estados Unidos (EE.UU.) estarían vinculadas a Los Choneros, fueron interceptadas en diferentes fechas de septiembre.

El 2, 3, 5 y 7 de septiembre el Comando Sur registra el hundimiento de estos barcos.

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