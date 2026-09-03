EE.UU. y Ecuador interceptan otra embarcación vinculada a Los Choneros en el Pacífico Oriental

Otra embarcación que operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible para actividades ilícitas de tráfico de drogas, vinculada a Los Choneros, fue interceptada este jueves 3 de septiembre de 2026 en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en una operación coordinada entre Estados Unidos (EE.UU.) y Ecuador.

Otra embarcación vinculada a Los Choneros fue interceptada por EE.UU. y Ecuador en el Pacífico

La interdicción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), por disposición del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, y en coordinación con el Gobierno ecuatoriano.

Según la información difundida por las autoridades estadounidenses, los servicios de inteligencia determinaron que la embarcación prestaba apoyo a operaciones al grupo de delincuencia organizada Los Choneros.

Embarcación fue abordada y asegurada

La Fuerza de Combate Litoral 24 partió del buque USS San Antonio (LPD 17) para ejecutar la operación.

Los efectivos estadounidenses interceptaron, abordaron, registraron y aseguraron la embarcación sin que se registraran incidentes, según el reporte.

Las personas que se encontraban a bordo fueron retiradas de la embarcación y serán entregadas de manera segura a las autoridades ecuatorianas, de acuerdo con la información proporcionada.

Una vez que la embarcación fue despejada, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundirla.

Operación apunta a cortar la logística del narcotráfico

Estados Unidos señaló que la interdicción permitió afectar un nodo de la cadena logística utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

La operación forma parte de los objetivos de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) y de la JTF-WHEM, que buscan desmantelar redes que las autoridades estadounidenses califican como narcoterroristas en el Hemisferio Occidental.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos y la A3C señalaron que mantienen su misión de combatir a las organizaciones narcoterroristas y fortalecer la seguridad en el Hemisferio Occidental.

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