Video| EE.UU. interceptó embarcación vinculada a Los Choneros en el Pacífico, en conjunto con Ecuador

El Comando Sur de Estados Unidos (EE.UU.) informó que interceptó una embarcación vinculada a Los Choneros en el Pacífico Orienta, en coordinación con Ecuador, este miércoles 2 de septiembre de 2026.

La interceptación de EE.UU. de una embarcación vinculada a Los Choneros en el Pacífico, con Ecuador

El Comando Sur informó que la operación se realizó el 2 de septiembre de 2026 en aguas internacionales del Pacífico Oriental. La embarcación habría funcionado como una estación flotante de reabastecimiento para apoyar operaciones de tráfico de drogas y, según inteligencia estadounidense, estaba vinculada a Los Choneros.

Estados Unidos y Ecuador participaron en la operación conjunta para interceptar una embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental, según informó el Comando Sur de Estados Unidos, este miércoles.

La operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), bajo la dirección del jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, y en coordinación y colaboración con el Gobierno de Ecuador, de acuerdo con el comunicado oficial.

Según la información estadounidense, la embarcación operaba como una estación flotante de reabastecimiento para apoyar operaciones ilícitas de tráfico de drogas en alta mar. La inteligencia confirmó, además, que la nave estaba operando en apoyo de Los Choneros, organización criminal ecuatoriana que Estados Unidos califica como narcoterrorista.

Militares de EE. UU. abordaron la embarcación

Infantes de Marina y marineros estadounidenses desplegados desde el USS San Antonio (LPD 17) participaron en la interdicción. Las fuerzas estadounidenses interceptaron, abordaron, registraron y aseguraron la embarcación, sin que se reportaran incidentes durante el procedimiento.

Las personas que se encontraban a bordo fueron retiradas de la nave y transferidas de manera segura a las autoridades ecuatorianas, según el Comando Sur.

Una vez asegurada la embarcación, las fuerzas estadounidenses la hundieron. El Comando Sur señaló que la acción permitió afectar un punto que consideró crítico dentro de la cadena logística de los traficantes.

¿Qué relación tendría la embarcación con Los Choneros?

SOUTHCOM sostuvo que la inteligencia confirmó que la nave prestaba apoyo a operaciones de Los Choneros. El comunicado no detalla qué tipo de cargamentos de droga habría transportado la embarcación ni precisa qué integrantes de la organización estarían relacionados directamente con ella.

La operación se enmarca, según Estados Unidos, en los objetivos de la Coalición Antitráfico de las Américas (A3C) y de la JTF-WHEM para desmantelar redes vinculadas al narcotráfico en el hemisferio occidental.

Donovan afirmó que la acción forma parte de una estrategia para afectar las estructuras logísticas utilizadas por organizaciones criminales para movilizar drogas y extender sus operaciones en la región.

On Sept. 2, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/io55pvWff0 — U.S. Southern Command (@Southcom) September 2, 2026

La operación se suma a la cooperación de seguridad entre Ecuador y EE. UU.

La interdicción ocurre en un contexto de mayor cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

El Comando Sur informó previamente sobre operaciones de autoridades ecuatorianas con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del propio Comando Sur contra organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico internacional de cocaína.

La participación estadounidense en la operación del Pacífico Oriental también muestra el componente marítimo de esta cooperación. En este caso, los efectivos de EE. UU. realizaron directamente la interdicción de la embarcación, mientras que las personas retiradas de la nave fueron entregadas a autoridades ecuatorianas.

El Comando Sur presentó la operación como parte de los esfuerzos para interrumpir las cadenas logísticas del narcotráfico y afectar a Los Choneros, mientras que la información difundida por el organismo estadounidense no incluye detalles sobre la cantidad de droga incautada ni sobre las identidades de las personas trasladadas a Ecuador.

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