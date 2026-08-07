Capturan a alias ‘Dormido’ presunto integrante de Los Choneros

La mañana de este viernes 7 de agosto de 2026 el ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la captura de Luis Francisco B. C., alias “Dormido”, considerado Interés Penal Relevante y presunto integrante de Los Choneros.

Detalles de la captura

El operativo se ejecutó en la vía Pueblo Nuevo–Junín, provincia de Manabí. “Se le durmió el diablo a alias ‘Dormido'”, dijo el ministro al momento de dar la noticia de la captura, la misma que se dio en Portoviejo por la Policía Nacional. En el operativo también fue aprehendida Kiara Desiree A. C., de 24 años.

Según información del ministro, al momento de la aprehensión alias ‘Dormido’ y su acompañante se movilizaban en un vehículo blindado nivel 5. Finalmente fueron puestos a órdenes de la justicia para el debido proceso.

Alias ‘Dormido’, de 37 años, tiene antecedentes por robo, porte de armas, ingreso de artículos prohibidos, desestimaciones y otros.

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Entre los indicios decomisados en el operativo, se encuentran:

1 vehículo blindado

2 teléfonos celulares

2 tarjetas SIM

Antecedentes

Según información preliminar, alias ‘Dormido’ estaría detrás de algunos crímenes y masacres en Puerto Lopez y Portoviejo. “Mantendría injerencia delictiva en el cantón Puerto López y la zona costera de Manabí, donde sería señalado como coordinador de actividades ilícitas relacionadas con sicariatos, extorsiones bajo la modalidad de “vacunas” al sector hotelero y pesquero, robo de embarcaciones y otros delitos”, dijo la Policía Nacional.

Captura ‘Alias dormido’; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién es alias ‘Dormido’ y por qué fue capturado en Ecuador?

Alias ‘Dormido’, identificado como Luis Francisco B. C., fue capturado en Portoviejo por la Policía Nacional por ser considerado un Objetivo de Interés Penal Relevante y presunto integrante de Los Choneros.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la detención este 7 de agosto de 2026. El sospechoso fue puesto a órdenes de la justicia para el desarrollo del proceso correspondiente.

❓ ¿Dónde fue capturado alias ‘Dormido’?

La captura se realizó en Portoviejo, provincia de Manabí.

El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional. Durante la intervención también fue detenida Kiara Desiree A. C., de 24 años, quien acompañaba al presunto integrante de Los Choneros.

❓ ¿Con quién fue detenido alias ‘Dormido’ y en qué vehículo se movilizaban?

Alias ‘Dormido’ fue detenido junto a Kiara Desiree A. C., de 24 años, mientras ambos se movilizaban en un vehículo blindado nivel 5.

Tras la aprehensión, los dos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para que se desarrollen las investigaciones y el proceso legal correspondiente.

❓ ¿Qué antecedentes penales tiene alias ‘Dormido’?

Alias ‘Dormido’ registra antecedentes por robo, porte de armas y otros delitos.

Además de su historial delictivo, las autoridades lo consideran un Objetivo de Interés Penal Relevante por su presunta vinculación con la organización criminal Los Choneros.

❓ ¿De qué hechos delictivos es sospechoso alias ‘Dormido’?

De manera preliminar, las autoridades lo vinculan con varios crímenes y masacres ocurridos en Puerto López, en la provincia de Manabí.

Esta información forma parte de las investigaciones en curso. Las autoridades continúan recopilando evidencias para determinar su presunta participación en estos hechos violentos.

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