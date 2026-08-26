Policía golpea a Los Lobos y Los Choneros con los operativos Factoría y Jericó

La Policía Nacional ejecutó la madrugada de este miércoles 26 de agosto dos operativos contra Los Lobos y Los Choneros, organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. Las intervenciones, denominadas Factoría y Jericó, se desarrollaron en varias provincias y dejaron decenas de detenidos, además de dinero, droga, vehículos y una avioneta retenida.

El comandante general de la Policía, Pablo Dávila, calificó las acciones como “dos importantes golpes a dos estructuras delictivas”. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que las operaciones fueron el resultado de varios meses de investigación y permitieron afectar las actividades de ambos grupos.

Operativo Factoría contra Los Lobos

La Policía desplegó el operativo Factoría contra Los Lobos en Guayas, Manabí y Los Ríos. Los uniformados realizaron más de 20 allanamientos, incluidos procedimientos en urbanizaciones de La Aurora, en Daule, en la vía a Salitre y en Durán. En la operación participaron más de 300 uniformados y fiscales.

Dávila informó que entre los detenidos figuran tres presuntos cabecillas de Los Lobos, quienes tendrían vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación de México. Según el jefe policial, esta estructura cometía delitos como extorsión, minería ilegal, sicariato y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

En un terreno de Durán, las autoridades localizaron un centro de acopio de combustible para avionetas que, según Dávila, se utilizaban para transportar droga hacia México. En el sitio también encontraron una aeronave.

La operación contó con el apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur. La Policía encontró 1 millón de dólares en efectivo y cinco vehículos cargados con aproximadamente una tonelada de cocaína lista para su distribución.

Reimberg reportó además que la intervención incluyó allanamientos en Daule, Durán, la vía a Salitre, Santo Domingo y El Oro. El ministro informó sobre 24 detenidos, 20 vehículos retenidos, dos pistas clandestinas inhabilitadas, una avioneta retenida, armas, municiones y chalecos antibalas. También mencionó la detención de dos mexicanos vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación.

#ATENCIÓN



Tres operaciones clave contra el narcotráfico.



Seguimos trabajando. pic.twitter.com/n6KV1FK2dU — John Reimberg (@JohnReimberg) August 26, 2026

Operativo Jericó contra Los Choneros

El operativo Jericó se dirigió contra Los Choneros y se ejecutó en Guayaquil, Esmeraldas y Manabí. Dávila informó inicialmente que la intervención dejó 24 detenidos: 17 durante allanamientos en viviendas y siete en diferentes cárceles del país.

La investigación se extendió durante un año. Según el comandante de la Policía, la estructura investigada ingresaba marihuana por la frontera norte, a través de Esmeraldas, y luego trasladaba la droga hacia Guayaquil para distribuirla mediante microexpendedores. Durante las investigaciones, las autoridades detectaron el ingreso de una tonelada y media de marihuana bajo esta modalidad.

Por su parte, Reimberg informó que el operativo Jericó dejó 22 detenidos tras un año de investigación. También señaló que las autoridades realizaron 16 allanamientos en Los Ríos y Esmeraldas y decomisaron 1,5 toneladas de droga. En estos procedimientos participaron 300 uniformados y 36 fiscales.

Ecuador ocupa un lugar importante en la ruta internacional del narcotráfico. Los Lobos y Los Choneros son actores relevantes en estas actividades y Estados Unidos los ha catalogado como organizaciones terroristas extranjeras, junto con otros carteles de la droga.

#IMPORTANTE



DESPLEGAMOS ACCIONES CONTUNDENTES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN CUATRO PROVINCIAS DEL PAÍS



En el marco de la #EstrategiaOperacional3D, a fin de combatir y prevenir las acciones delictivas, la #PolicíaEcuador ejecuta varios operativos de control e intervenciones… pic.twitter.com/9oMHC6b2cj — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 26, 2026

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