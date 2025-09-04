El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció en Quito este 4 de septiembre de 2025 la designación de Los Choneros y Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs).

Amenazas en Ecuador

De acuerdo con el Departamento de Estado, Los Choneros y Los Lobos han atacado y amenazado a funcionarios públicos, miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador.

El documento señala que ambos grupos están vinculados con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, designados previamente por Estados Unidos como organizaciones terroristas y terroristas globales.

.@StateDept is designating Los Choneros and Los Lobos as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists for inflicting violence on the Ecuadorian people. Together, the United States and Ecuador will protect both of our nations by disrupting the revenue… — Tommy Pigott (@StateDeputySpox) September 4, 2025

El comunicado recordó que en julio las autoridades de Ecuador y Estados Unidos cooperaron en la extradición de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, el primer ciudadano ecuatoriano extraditado para enfrentar un proceso en Estados Unidos.

Tommy Pigott, vocero adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, informó en su cuenta de X que Los Choneros y Los Lobos fueron designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y como Terroristas Globales Especialmente Designados.

Según Piggot , estas agrupaciones han infligido violencia al pueblo ecuatoriano y el objetivo de la medida es interrumpir los flujos de financiamiento que sostienen el terrorismo y el crimen.

Pigott agregó que esta acción refleja el compromiso de la administración de Donald Trump con la eliminación del terrorismo y la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio occidental.

Today’s action demonstrates the Trump Administration’s commitment to eliminating terrorism and ensuring the security of America and the Western Hemisphere. https://t.co/VuqNvmfVh7 — Tommy Pigott (@StateDeputySpox) September 4, 2025

Cooperación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos

Estados Unidos afirmó que, en coordinación con el presidente Daniel Noboa, continuará trabajando para mantener las drogas ilícitas fuera de sus calles y cortar las fuentes de financiamiento de los carteles.

Las designaciones se emitieron bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224, y entrarán en vigencia tras su publicación en el Registro Federal.