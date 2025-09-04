El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este jueves, 4 de septiembre de 2025, en Quito que en “países amigos” como Ecuador no serán necesarios los ataques militares contra el narcotráfico, como el ejecutado esta semana sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, “porque ellos cooperan”.

Más noticias

Rubio realizó estas afirmaciones durante una rueda de prensa conjunta con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, según informó EFE.

Rubio subrayó que en Venezuela hay implicación directa del Gobierno en el tráfico de drogas y recordó que un gran jurado y la fiscalía estadounidense encausaron al presidente Nicolás Maduro como “un líder del narco”.

Asimismo, consideró equivocada la idea de que Venezuela no es un foco importante de narcotráfico y agregó que, independientemente de lo que indique la ONU, el sistema de Justicia de EE. UU. lo considera “un estado narcotraficante”.

Rubio se refirió a las amenazas de Venezuela

El secretario de Estado insistió en que Estados Unidos enfrentó amenazas de Venezuela durante décadas y destacó que solo ahora se están ejecutando operaciones directas.

Su declaración se produce tras el ataque militar estadounidense a una embarcación proveniente de Venezuela y vinculada a la banda transnacional Tren de Aragua, que transportaba un cargamento de drogas. El operativo, realizado por fuerzas desplegadas en el sur del Caribe, terminó con la muerte de los once ocupantes de la lancha.

Caracas, por su parte, ha intensificado sus críticas a Washington, argumentando que las acciones militares buscan presionar para un cambio de Gobierno en Venezuela.

Rubio, en contraste, defendió la legalidad y necesidad de las operaciones antidrogas, señalando que el objetivo es interrumpir flujos ilícitos de estupefacientes y no intervenir en la política interna de los países vecinos. La postura de Estados Unidos refuerza la cooperación con naciones aliadas de la región que colaboran en la lucha contra el narcotráfico, añadió EFE.

Enlace externo: Estados Unidos

Con información de EFE