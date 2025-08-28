El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita oficial a México y Ecuador entre el 2 y el 4 de septiembre de 2025. El viaje busca avanzar en las prioridades definidas por Washington para la región y estrechar la relación bilateral con ambos países.

Más noticias

De acuerdo con el anuncio oficial, la agenda de Rubio se centrará en impulsar acciones rápidas y decisivas para desmantelar carteles, detener el tráfico de fentanilo, frenar la migración ilegal, reducir el déficit comercial y fomentar la prosperidad económica.

Además, se abordará la necesidad de contrarrestar la influencia de actores extrarregionales considerados una amenaza para la estabilidad del continente.

Cuarta gira en el hemisferio

El Departamento de Estado señaló que se trata de la cuarta visita de Rubio al hemisferio desde que asumió funciones. Según el comunicado, este viaje refleja el compromiso de Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar amenazas narcoterroristas y garantizar condiciones de competencia justas para las empresas estadounidenses.

.@StateDeptSPOX: .@SecRubio viajará a México y Ecuador para impulsar prioridades clave como el desmantelamiento de los carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica. La acción sostenida en estos temas es crucial… https://t.co/8QAkKSYoin — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) August 28, 2025

Las reuniones programadas en Quito y Ciudad de México tienen como objetivo profundizar la cooperación en seguridad, economía y migración, así como promover una mayor corresponsabilidad entre los países de la región.

La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó a través de su cuenta en la red social X que el Gobierno ecuatoriano espera la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, para avanzar en una agenda conjunta enfocada en la seguridad y el desarrollo de ambas naciones, así como de la región.

🇪🇨🇺🇸 esperamos visita @SecRubio para avanzar en una agenda conjunta en pro de la seguridad y desarrollo de ambas naciones y la región. https://t.co/iP43TgIEgs — Gabriela Sommerfeld (@gabisommerfeld) August 28, 2025

¿Quién es Marco Rubio?

Marco Rubio es un político estadounidense del Partido Republicano, secretario de Estado de los Estados Unidos. Nació en Miami en 1971 y es hijo de inmigrantes cubanos. Antes de ser designado secretario de Estado, fue senador por el estado de Florida, donde adquirió relevancia en temas de política exterior.

A lo largo de su carrera se ha caracterizado por su postura firme frente a los desafíos de América Latina, en particular en asuntos vinculados a seguridad, migración y narcotráfico. Su nombramiento como secretario de Estado lo convirtió en una figura clave en la política exterior de Washington hacia la región.

Información extra: Marco Rubio

Te recomendamos