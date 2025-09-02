El Gobierno de Ecuador se prepara para la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que se cumplirá la primera semana de septiembre de 2025.

Reunión previa con alcaldes por visita de Marco Rubio a Ecuador

Previamente, el Gobierno convocó a los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca a una cita en la Cancillería el martes 2 de septiembre.

Allí, junto a Sommerfeld y representantes de Estados Unidos, se revisaron los principales asuntos de seguridad ciudadana, uno de los temas que marcarán el diálogo en Carondelet.

La agenda de Marco Rubio en Ecuador

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, confirmó que la agenda oficial en Quito comenzará el jueves 4 de septiembre con un encuentro en el Palacio de Carondelet entre Rubio y el presidente Daniel Noboa.

La cita está prevista desde las 09:00 y contará con la presencia de la canciller Gabriela Sommerfeld y el encargado de negocios de la Embajada estadounidense. Más tarde, Rubio mantendrá reuniones con miembros del Gabinete y ofrecerá una rueda de prensa a las 10:30 para detallar los alcances de su visita.

Seguridad e inteligencia como prioridades

Uno de los ejes centrales de la visita será el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Estados Unidos ofrecerá apoyo mediante capacitación de equipos ecuatorianos en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico.

La visita de Rubio ocurre luego de que una delegación del Congreso estadounidense se reuniera en Quito con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el encuentro fue, para identificar prioridades en seguridad y defensa frente a grupos criminales. Además, Noboa decidió posponer su viaje a Vietnam para dar prioridad a este encuentro.

Jaramillo destacó que tres ejes concentran el interés de Estados Unidos en Ecuador: seguridad, combate a la migración irregular y desarrollo económico. El énfasis, dijo, estará en la cooperación para enfrentar estructuras delictivas transnacionales.

Ecuador en la estrategia regional de EE. UU.

La llegada del secretario de Estado se produce en un momento en que Washington refuerza sus acciones militares en el Caribe y el Pacífico contra organizaciones del narcotráfico. Venezuela es el principal objetivo de esa política, pero la ruta del Pacífico, donde Ecuador tiene un papel estratégico, también concentra atención.

De hecho, entre 2019 y 2023, Ecuador fue el segundo país en el que más cocaína se decomisó, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (Unodc).