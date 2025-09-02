Los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca fueron convocados por el Gobierno a una reunión preparatoria a la llegada de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca se reúnen en la Cancillería

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz; el de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el de Cuenca, Cristian Zamora, llegaron la mañana de este martes 2 de septiembre a la Cancillería para la reunión convocada.

En esas oficinas mantienen una cita de trabajo con la canciller, Gabriela Sommerfeld, y el ministro del Interior, John Reimberg.

Este encuentro se agendó para tratar entre los alcaldes y las autoridades gubernamentales los temas de seguridad prioritarios, antes de la llegada de Marco Rubio el 3 de septiembre.

La agenda de Rubio comenzará el jueves 4 de septiembre, a las 09:00, en la Presidencia de la República, con un encuentro con el presidente Daniel Noboa.

Aquiles Alvarez y Pabel Muñoz mostraron su disposición de participar

Luego de que la vocera de Carondet, Carolina Jaramillo, anunciara públicamente la convocatoria a esta reunión en la Cancillería, Alvarez y Muñoz se pronunciaron ante la invitación. Ambos expresaron su voluntad de participar en el tema que más preocupa a Ecuador, la seguridad.

En cuanto a esta reunión que mantienen hoy los alcaldes, Alvarez se pronunció ayer ante la convocatoria y señaló que Guayaquil siempre está con las puertas abiertas para trabajar en conjunto por la seguridad de la gente.

Mañana estaré en la reunión sobre seguridad convocada por Cancillería, en el marco de la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio; a propósito, bienvenido al país.



Nuestra ciudad siempre con las puertas abiertas para trabajar en conjunto por la seguridad de nuestra gente. pic.twitter.com/OS2kPUgUUB — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 1, 2025

Por su parte, el alcalde Pabel Muñoz también dijo que aceptaba la invitación de la Cancillería, ya que la seguridad es una prioridad nacional y para Quito.

Destacó que Quito seguirá invirtiendo en prevención y respuesta con más equipamiento.

En Llano Grande avanza la Estación de Bomberos N.º 27: centro logístico que fortalecerá rescate, brigada forestal y manejo de materiales peligrosos.



Acepto la invitación de Cancillería para dialogar sobre seguridad: prioridad nacional y de Quito. Coordinación sí, y con recursos… pic.twitter.com/rV6BVSbTLU — Pabel Muñoz L. (@pabelml) September 2, 2025

