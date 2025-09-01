El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará a Ecuador este miércoles, 3 de septiembre de 2025. Desde el Gobierno, se convocó a tres alcaldes del país a una reunión preparatoria.

Carolina Jaramillo, vocera del presidente Daniel Noboa, informó que la cita está prevista para este 2 de septiembre, en la Cancillería, en Quito.

La vocera mencionó que la premisa del encuentro al que están convocados los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca es revisar los principales aspectos sobre seguridad del Estado. Marco Rubio llegará la noche del miércoles, 3 de septiembre.

La agenda del Secretario de Estado empezará el jueves, a las 09:00, en el Presidencia de Ecuador, en el Centro de Quito, con una reunión con Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. A las 10:00, habrá una rueda de prensa.

Temas sobre inteligencia en Ecuador

Por su parte, en una entrevista en Ecuavisa, la Canciller mencionó que la intención de Ecuador también es impulsar y mejorar su Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

La meta es combatir el lavado de activos y lograr la capacitación de personal de Estados Unidos a equipos de Ecuador.

Este 1 de septiembre, a las 12:15, a través de su cuenta de X, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, confirmó su presencia.

“Mañana estaré en la reunión sobre seguridad convocada por Cancillería, en el marco de la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio; a propósito, bienvenido al país. Nuestra ciudad siempre con las puertas abiertas para trabajar en conjunto por la seguridad de nuestra gente”, manifestó.

Posible llegada de personas refugiadas desde Estados Unidos a Ecuador

Gabriela Sommerfeld también dijo que Ecuador podría recibir a personas en calidad de refugiadas desde Estados Unidos, sin precisar fechas.

Ante ese anuncio, Carolina Jaramillo añadió que aún se trata de un proceso de conversaciones. Hay un diálogo fluido y permanente con Estados Unidos, aseguro. Pero, aún no es una decisión tomada.

La Canciller refirió que podrían ser ciudadanos de nacionalidades definidas, a través de un proceso de selección y que no tengan antecedentes delictivos.

“Cuando hablamos de programas de cooperación, tenemos que ver qué desea un país y qué desea de otro país. Nosotros podemos solicitar algunas cosas, como contraparte hay otras”. Este fue el argumento de la Canciller.

Un encuentro entre Estados Unidos y Ecuador

De acuerdo con información oficial de Estados Unidos, dada días atrás, el viaje de Marco Rubio refleja el compromiso de ese país de proteger sus fronteras, neutralizar amenazas narcoterroristas y garantizar condiciones de competencia justas para las empresas estadounidenses.

¿Quién es Marco Rubio?

Marco Rubio es un político estadounidense del Partido Republicano, secretario de Estado de los Estados Unidos. Nació en Miami en 1971 y es hijo de inmigrantes cubanos.

Antes de ser designado secretario de Estado, el hombre fue senador por el estado de Florida, donde adquirió relevancia en temas de política exterior.

A lo largo de su carrera se ha caracterizado por su postura firme frente a los desafíos de América Latina, en particular en asuntos vinculados a seguridad, migración y narcotráfico. Su nombramiento como secretario de Estado lo convirtió en una figura clave en la política exterior de Washington hacia la región.

