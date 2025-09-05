El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció en Quito el 4 de septiembre de 2025 la designación de Los Choneros y Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO por sus siglas en inglés) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

Según el Departamento de Estado, estos grupos han amenazado y atacado a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador, y mantienen vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación

El 8 de octubre de 1997 el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó por primera vez la lista de Foreign Terrorist Organizations (FTO). En ese momento incluyó a quince organizaciones, entre ellas Sendero Luminoso, de Perú, y el Ejército de Liberación Nacional, de Colombia. El objetivo era impedir su financiamiento y cortar redes de apoyo internacional.

Con el paso de los años la amenaza dejó de concentrarse solo en atentados y ataques contra civiles y fuerzas del orden. El narcoterrorismo se incorporó como un eje de acción. Así lo señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su visita a Quito el 4 de septiembre de 2025.

En febrero de ese año, Washington ya había sumado a ocho organizaciones latinoamericanas vinculadas al narcotráfico, entre ellas seis mexicanas, la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua. Ahora la lista se amplió con Los Choneros y Los Lobos, grupos ecuatorianos asociados a tráfico de drogas, sicariato y extorsión.

Consecuencias legales y financieras de la designación

La designación como FTO significa que cualquier persona en Estados Unidos que apoye a estas organizaciones puede enfrentar procesos judiciales. La norma que lo regula es la Sección 219 del Immigration and Nationality Act. Además, se aplican restricciones de viaje para los miembros de los grupos y sanciones a quienes intenten colaborar con ellos.

Las instituciones financieras estadounidenses deben bloquear cuentas, transferencias y propiedades relacionadas con Los Choneros y Los Lobos.

Según el Departamento de Estado, la decisión busca interrumpir la capacidad de estas estructuras para financiar actividades de violencia y narcotráfico.

Paralelamente, el Departamento del Tesoro prepara la designación como Specially Designated Global Terrorists (SDGT). Esto permitirá congelar de inmediato los activos bajo jurisdicción estadounidense e impedir transacciones comerciales o financieras con ciudadanos y entidades de ese país.

Impacto en la seguridad interna según expertos

El especialista en seguridad, Hernán Moreano, explicó que al ser considerados terroristas no cabe la opción de negociación ni diálogo. Señaló que se los combate únicamente con la fuerza y que pasan a ser tratados como enemigos del Estado.

Agregó que las organizaciones podrían reproducir estrategias ya vistas en la región, como ataques contra infraestructura estratégica o puestos policiales y militares.

Moreano destacó que la cooperación internacional se ampliará al ámbito financiero y tecnológico. Mencionó que se podrán monitorear redes bancarias a nivel regional y que Estados Unidos aportará con inteligencia policial, financiera y cibernética. A la vez advirtió que estas organizaciones podrían desplazar su logística hacia espacios clandestinos como la deep web o el uso de criptomonedas.

El derecho internacional y la cooperación con Ecuador

El abogado internacionalista, Esteban Santos, indicó que cuando un delincuente pasa a ser considerado terrorista se genera un cambio en la obligación de los Estados. Aseguró que cualquier violación de derechos humanos cometida por estas organizaciones deja de ser un asunto interno y obliga a una respuesta conjunta de la comunidad internacional.

Señaló que Estados Unidos puede utilizar sus leyes internas para congelar bienes o cuentas vinculadas a estos grupos. Acotó que se trabaja en un nuevo acuerdo de cooperación con Ecuador para enfrentar delitos como el terrorismo y el narcotráfico, en reemplazo de convenios que tienen más de un siglo.

En su análisis, este marco facilitará procesos como la extradición de Adolfo Macías, alias Fito, y permitirá que se repliquen con mayor rapidez dentro del debido proceso.

Un proceso formal con efectos inmediatos

El procedimiento de inclusión en la lista de organizaciones terroristas lo define el Departamento de Estado.

Los criterios abarcan la comisión o preparación de actos terroristas, la amenaza a la seguridad de ciudadanos estadounidenses o de sus intereses y el apoyo material a otras estructuras de este tipo. Una vez cumplidos los requisitos, se notifica al Congreso y la designación entra en vigor con su publicación en el Federal Register.

En el caso de Los Choneros y Los Lobos, el proceso se inició a comienzos de agosto de 2025 y solo falta la confirmación oficial en el registro.

