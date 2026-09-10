Armada localiza a los 10 tripulantes de la embarcación Don Rufo

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La Armada del Ecuador localizó a los 10 tripulantes de la embarcación Don Rufo, informó la institución este jueves 10 de septiembre de 2026.

La localización de los 10 tripulantes de la embarcación Don Rufo

Los tripulantes de la embarcación ‘Don Rufo’ fueron encontrados este jueves 10 de septiembre de 2026 y recibidos a bordo del BAE Atahualpa.

La Armada informó que serán trasladados hacia puerto para continuar con los procedimientos correspondientes.

Recibidos en el BAE Atahualpa

Los tripulantes fueron recibidos a bordo del BAE Atahualpa, donde permanecen mientras se coordina su traslado hacia puerto.

Allí continuarán los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes, de acuerdo con la normativa vigente.

Búsqueda comenzó el 8 de septiembre

La localización se produjo después de las acciones de búsqueda y exploración aeromarítima que la Armada desarrolló de manera continua desde el 8 de septiembre.

Para estas labores se desplegaron medios navales y aéreos de forma coordinada, con el objetivo de determinar la situación de los 10 tripulantes de las cinco fibras de la embarcación ‘Don Rufo’.

La Armada señaló que continuará ejecutando acciones relacionadas con la seguridad marítima y la salvaguarda de la vida humana en el mar.

La institución indicó que proporcionará información sobre el caso a través de sus canales oficiales, conforme se cuente con datos verificados.

Hundimiento

La embarcación Don Rufo fue hundida en una operación del Comando Sur de Estados Unidos (EE.UU.) el pasado 8 de septiembre.

EE.UU. señaló que la embarcación estaría relacionada con actividades ilícitas en altamar y vinculada al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), Los Choneros, al igual que las otras embarcaciones interceptadas en este mes.

Ese día, el Comando Sur indicó que los tripulantes retirados de la embarcación, antes del hundimiento, fueron transferidos a las autoridades ecuatorianas. Dos días después, fueron localizados.

La localización se da en medio de denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre supuestos ataques a más de 100 pescadores ecuatorianos, en la interceptación de los barco en el Pacífico Oriental.

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