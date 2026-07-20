Embarcación sufrió una emergencia en aguas de Galápagos

Una embarcación turística se encalló en el sector Las Tintoreras, en la isla Isabela, en las Islas Galápagos, la mañana de este lunes 20 de julio de 2026. Afortunadamente, no se presentaron personas heridas durante el incidente, aseguró la Armada del Ecuador.

Atención inmediata por parte de la Armada del Ecuador

La emergencia fue atendida por las Fuerzas Armadas, a través de la Armada del Ecuador, quienes brindaron atención inmediata a la embarcación afectada. Tras recibir la alerta, se activaron los protocolos de emergencia marítima y se coordinaron acciones con el ECU 911, el Cuerpo de Bomberos de Isabela, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, la Policía Nacional y miembros de la comunidad marítima para atender el incidente.

Seguridad y reflotamiento

El personal naval proporcionó asistencia y permaneció en el lugar para garantizar la seguridad durante las maniobras de reflotamiento. Como resultado de estas labores, no se registraron personas heridas ni indicios de contaminación ambiental.

Estado de salud del capitán y timonel

Según la institución, tanto el capitán como el timonel se encuentran en buen estado de salud.

La Armada del Ecuador reafirma su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como con la protección del ambiente marino y la seguridad de la navegación. En un comunicado de prensa, mencionó: “La Armada del Ecuador reafirma su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar”.

Importancia de cumplir con la normativa marítima

Asimismo, se recuerda a la comunidad marítima sobre la importancia de cumplir con la normativa vigente antes de iniciar cualquier travesía. Encallar se refiere a cuando una embarcación queda inmovilizada por chocar o asentarse en arena, rocas o arrecifes.

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